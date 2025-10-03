Teleoperaattorit ympäri maailman ovat siirtymässä uuteen aikakauteen tietoturvassa: ne hyödyntävät generatiivista tekoälyä (GenAI) skannatakseen ja analysoidakseen valtavia määriä verkkojensa lokidataa. Tavoitteena on havaita käyttäytymisessä poikkeamia, jotka voivat viitata kyberhyökkäyksiin.
Verkkojen tuottama data on kasvanut pilviin ulottuviksi massoiksi, joita ihmistiimit eivät enää kykene käsittelemään. Perinteinen manuaalinen analyysi on hidasta, altista virheille ja ennen kaikkea mahdotonta mittakaavassa, jossa miljardit datapisteet vaihtuvat sekunneissa. GenAI sen sijaan kykenee louhimaan tästä datasta toimintakelpoisia havaintoja reaaliajassa.
Tuore ABI Researchin, Nokian ja Microsoftin tukema tutkimus paljastaa, että jo 65 prosenttia operaattoreista käyttää tai pilotoi GenAI-ratkaisuja tietoturvaoperaatioissaan. Yleistyminen on nopeaa, ja useimmat aikovat ottaa teknologian laajemmin käyttöön vuoden sisällä.
GenAI tuo kaivattua apua tietoturvatiimeille, jotka hukkuvat väärien hälytysten tulvaan. Kehittyneet mallit voivat tunnistaa ja priorisoida signaaleja, suodattaa kohinaa sekä nostaa esiin aidosti kriittiset tapahtumat. Tämä vähentää SOC-asiantuntijoiden työtaakkaa ja vapauttaa heidät keskittymään vakavimpiin uhkiin.
Uhkakenttä on samanaikaisesti laajenemassa. Hyökkääjät itse hyödyntävät tekoälyä – esimerkiksi automatisoituun tiedusteluun, deepfake-huijauksiin ja haitallisen koodin luomiseen. Siksi operaattorit puhuvat avoimesti “tekoälyhyökkäysten aikakaudesta”, johon vastaaminen edellyttää yhtä lailla tekoälyllä vahvistettuja puolustusmekanismeja.
5G-verkkojen myötä haasteet ovat moninkertaistuneet. Pilvipohjaiset ja ohjelmisto-ohjatut arkkitehtuurit tuovat joustavuutta, mutta myös uusia hyökkäyspintoja. GenAI:lla voidaan automatisoida uhkien havaitseminen niin verkon reunalla kuin API-liikenteessä ja roaming-yhteyksissä – alueilla, joissa perinteiset työkalut jäävät helposti jälkeen.
Tutkimus osoittaa, että GenAI:n käyttöönottoa vauhdittavat myös tehokkuussyyt. Kun manuaaliset prosessit korvataan älykkäällä automaatiolla, tietoturvaoperaatiot muuttuvat nopeammiksi, kustannustehokkaammiksi ja vähemmän haavoittuviksi henkilöstöpulan paineelle. Tämä on tärkeää alalla, jossa osaajapula on krooninen ongelma.
Operaattorit näkevät GenAI:n paitsi torjuntakeinona myös mahdollisuutena siirtyä reaktiivisesta mallista kohti ennakoivaa tietoturvaa. Jos poikkeamat kyetään tunnistamaan jo ennen kuin ne eskaloituvat hyökkäyksiksi, voidaan verkkoja suojata aiempaa proaktiivisemmin ja pienentää riskejä merkittävästi.
