Lontoossa järjestetyssä Microelectronics UK -tapahtumassa esiteltiin uusi avoimen lähdekoodin sulautettu Linux-jakelu, Avocado OS. Se lupaa ratkaista kehittäjien pitkäaikaisen ongelman: kuinka siirtyä helposti prototyypistä tuotantoon tinkimättä turvallisuudesta tai skaalautuvuudesta.
Jakelun taustalla on yhdysvaltalainen Peridio, joka tunnetaan työkaluistaan sulautettujen järjestelmien hallintaan. Avocado OS on suunniteltu erityisesti edge-AI-laitteille, joissa mallipäivityksiä ja uusia ohjelmistoversioita on kyettävä julkaisemaan nopeasti – usein suoraan kentällä oleviin laitteisiin.
Messudemossaan Peridio esitteli Avocado OS:ään perustuvaa tekoälysovellusta, joka toimi sekä Qualcomm Dragonwing QCM6490 -piirillä että Nvidia Jetson Orin -moduulilla ilman erillisiä sovituksia. Tämä korostaa järjestelmän monialustaisuutta ja sitä, kuinka helposti sovelluksia voidaan siirtää eri valmistajien piirisarjoille.
Peridion tuotejohtaja Justin Schneck kuvasi Avocado OS:ää sillaksi kahden maailman välillä. - Kehittäjät ovat joutuneet valitsemaan joko helposti käytettävän mutta vaikeasti tuotantoon vietävän Linuxin, tai turvallisen mutta raskaan Yocto-pohjaisen ratkaisun. Avocado OS poistaa tämän vastakkainasettelun, Schneck sanoi.
Avocado OS tarjoaa immuuttisen eli muuttumattoman ja deterministisen käyttöjärjestelmäytimen, joka estää tahattomat muutokset ja helpottaa turvallisten päivitysten hallintaa.
Keskeisiä ominaisuuksia ovat modulaariset päivitysmekanismit, yksinkertaistettu secure boot -turvakäynnistys, täysi levyn salaus ja erilliset käynnistystilat valmistukselle, palautukselle ja testaukselle. NFS-pohjaiset live-laajennukset mahdollistavat välittömät muutokset ilman laitteen uudelleenohjelmointia.
Rakenteeltaan järjestelmä perustuu komposiittiseen arkkitehtuuriin, jossa perus-OS tarjoaa kiinteän ja turvallisen ytimen, ja toiminnallisuudet lisätään kerroksittain laajennuksina. Avocado OS on kehitetty yhteistyössä Linux Foundationin kanssa, ja projekti on täysin avoimen lähdekoodin. Peridio osallistuu aktiivisesti Linux Foundationin ja Yocto-projektin työryhmiin varmistaakseen, että alusta pysyy yhteensopivana alan standardien kanssa.
Avocado OS on tarkoitettu erityisesti laitevalmistajille, jotka kehittävät tekoälyä hyödyntäviä kameroita, sensoreita ja muita reunalaskentalaitteita. Se lupaa yhdistää Ubuntu-tyylisen kehityshelppouden ja Yocto-tason tuotantokelpoisuuden – yhdistelmän, jota moni sulautettujen järjestelmien kehittäjä on kaivannut.