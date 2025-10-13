Microchip Technology on esitellyt markkinoiden ensimmäisen 3 nanometrin prosessilla valmistetun PCI Express 6.0 -kytkimen, joka lupaa merkittävää suorituskykyparannusta tekoäly- ja pilvi-infrastruktuureihin. Uusi Switchtec Gen 6 PCIe Fanout Switch tuo kaksinkertaisen kaistanleveyden edelliseen sukupolveen verrattuna, pienemmän viiveen ja kehittyneet tietoturvaominaisuudet.
Tekoälylaskennan ja korkean suorituskyvyn sovellusten (HPC) kysyntä on lisännyt painetta datakeskusten väyläratkaisuille. PCIe 6.0 -tuotekehitys on vastannut tähän tuplaamalla tiedonsiirtonopeuden 64 GT/s per linja, ja Microchipin 3 nm kytkin hyödyntää tämän potentiaalin ensimmäisenä täysimittaisena tuotteena.
- AI aikakausi edellyttää täysin uudenlaista arkkitehtuuria, jossa laskentayksiköt toimivat yhteisen resurssialtaan kautta. Laajentamalla Switchtec-tuoteperheen PCIe 6.0:aan mahdollistamme tämän siirtymän tehokkaammilla, energiapihimmillä ja turvallisemmilla yhteyksillä kuin koskaan aiemmin, sanoo Brian McCarson, Microchipin datakeskusratkaisujen varatoimitusjohtaja.
Switchtec Gen 6 -kytkinperhe tukee jopa 160 linjaa, 20 porttia ja 10 pinoa, sekä esimerkiksi NTB-siltausta (Non-Transparent Bridging) usean isäntäkoneen erottamiseen. Lisäksi kytkimissä on sisäänrakennettu MIPS-prosessori, kehittynyt virheenkäsittely, laajat diagnostiikkaominaisuudet sekä tuki x8- ja x16-kaistanjaolle.
Uutuus tukee Microchipin ChipLink-työkalua, joka tarjoaa graafisen käyttöliittymän konfigurointiin ja vianhakuun, sekä PM61160-KIT Evaluation Kit -kehitysalustaa. Näytteitä toimitetaan jo valituille asiakkaille.
PCIe 6 -kytkimiä on viime kuukausina esitelty myös muilta valmistajilta kuten Broadcom, Astera Labs ja NVIDIA, mutta Microchipin ratkaisu on ensimmäinen 3 nm -prosessilla toteutettu ja laajamittaisesti kaupalliseen käyttöön suunniteltu tuote.