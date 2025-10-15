Nordic Semiconductor on julkaissut uuden nuSIM-tuen nRF91-sarjan IoT-moduuleilleen, ja se voi tarkoittaa lopullista hyvästiä perinteiselle SIM-kortille. Yhtiön ratkaisu perustuu ohjelmistopohjaiseen iSIM-teknologiaan, joka integroi SIM-toiminnallisuuden suoraan laitteen suojattuun prosessoriympäristöön. Fyysinen SIM-kortti, liitin ja niiden aiheuttamat suunnittelu- ja luotettavuushaasteet voidaan näin unohtaa kokonaan.
SIM-teknologian kehitys on kulkenut pitkän tien. Alkuperäinen SIM (Subscriber Identity Module) oli erillinen muovikortti, johon oli tallennettu käyttäjän tilaajatiedot. Myöhemmin eSIM (embedded SIM) juotettiin pysyvästi laitteen piirilevylle, mutta säilytti silti oman sirunsa ja rajapintansa. Se mahdollisti profiilin vaihdon etänä, mutta ei vielä poistanut SIM-laitteiston tarvetta.
Seuraava askel oli iSIM (integrated SIM) – ratkaisu, jossa SIM-toiminnot siirtyvät kokonaan laitteen järjestelmäpiirille. iSIM hyödyntää prosessorin turvallista alueetta, kuten Arm TrustZone -tekniikkaa, jossa SIM-profiilit tallennetaan ja hallitaan ohjelmallisesti. Tämä vähentää komponenttimäärää, parantaa virrankulutusta ja tekee laitteesta mekaanisesti yksinkertaisemman ja kestävämmän.
NuSIM vie iSIM-ajattelun pidemmälle: se on Deutsche Telekomin ja sen teknologiakumppaneiden (kuten Nordic Semiconductorin ja Redtea Mobilen) kehittämä avoin standardi, joka määrittelee paitsi SIMin sijainnin myös koko sen elinkaaren hallinnan. Profiilit toimitetaan ja aktivoidaan täysin digitaalisesti valmistusvaiheessa, jolloin logistiikka yksinkertaistuu ja turvallisuus paranee.
Nordicin nRF91-sarjassa nuSIM toimii osana laitteen ohjelmistoa ja on sertifioitu riippumattoman TÜV Nordin toimesta. Se ei ainoastaan poista SIM-laitteistoa, vaan myös vähentää virrankulutusta verrattuna perinteisiin SIM-ratkaisuihin – tärkeä etu IoT-sovelluksissa, joissa laitteiden on usein toimittava vuosia ilman paristonvaihtoa.
- NuSIM tekee matkapuhelinverkkoyhteydestä aidosti digitaalisesti hallittavan osan IoT-laitteen elinkaarta. Kehittäjät voivat nyt rakentaa pienempiä, edullisempia ja kestävämpiä laitteita ilman fyysisiä rajoitteita, joita SIM on aiemmin tuonut mukanaan, kertoo Nordic Semiconductorin pitkän kantaman radiotuotteista vastaava johtaja Oyvind Birkenes.
Ensimmäinen operaattori, joka tarjoaa kaupallisia nuSIM-profiileja, on Deutsche Telekom, mutta Nordic kertoo lisää yhteistyökumppaneita olevan tulossa.