ASUS on tuomassa tekoälykehityksen uudelle tasolle julkistamalla Ascent GX10 -nimisen henkilökohtaisen AI-superkoneen. Tämä kompaktin kokoinen, mutta massiivisen suorituskyvyn omaava laite perustuu Nvidian uuteen GB10 Grace Blackwell Superchippiin, joka tarjoaa jopa 1 petaflopin laskentatehon suoraan työpöydälle.
GX10 yhdistää 20-ytimisen Grace-CPU:n ja Blackwell-GPU:n samaan pakettiin, ja tukee 128 gigatavua yhtenäistä muistia – riittävästi jopa 200 miljardin parametrin tekoälymallien käsittelyyn paikallisesti. Tämä tekee siitä kiinnostavan vaihtoehdon kehittäjille, tekoälytutkijoille ja datatieteilijöille, jotka haluavat ajaa raskaita malleja ilman pilvipalvelujen kustannuksia tai tietoturvariskejä.
Kooltaan vain 150 × 150 × 51 -millinen Ascent GX10 on hämmästyttävän pieni. Sen sisällä on kuitenkin täysi NVIDIA AI Software Stack, joka tarjoaa valmiit työkalut prototypointiin, hienosäätöön ja inferenssiin. Kaksi GX10-yksikköä voi yhdistää ConnectX-7-verkkorajapinnan avulla, jolloin suorituskyky tuplaantuu – 2 petaflopsia ja 256 gigatavua muistia pöydälläsi.
Laitteen jäähdytysratkaisu on sekin poikkeuksellinen: viisivaiheinen lämpöputkijärjestelmä, kaksi tehokasta tuuletinta ja 7-portainen tuuletinohjaus takaavat, että teho pysyy korkealla ilman ylikuumenemista. ASUSin mukaan lämpötehokkuus on jopa 1,6 kertaa parempi kuin vastaavan kokoisissa järjestelmissä.
Ascent GX10 tarjoaa useita tallennusvaihtoehtoja – 1, 2 tai 4 teratavun NVMe SSD:n – sekä modernit liitännät kuten WiFi 7, Bluetooth 5, 10G LAN ja useita USB-C 20 Gbps -portteja. ASUS Ascent GX10:n hankkia esimerkiksi Advanialta ja Dustinilta.
Asus Ascent GX10:n virallista Suomen hintaa ei vielä ole vahvistettu, mutta ulkomaisissa verkkokaupoissa sen hinta on noin 3000-4500 euroa mallista ja kokoonpanosta riippuen. Arvioiden mukaan Suomessa lopullinen hinta veroineen asettunee noin 4000-5000 euron tasolle.