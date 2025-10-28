Infineon on laajentanut IPOSIM-virtalaitteiden simulointialustaansa tuomalla siihen SPICE-pohjaisen mallinnuksen, joka mahdollistaa aiempaa tarkemmat järjestelmätason simulaatiot. Uusi toiminnallisuus huomioi porttiajurit, ulkoiset piirit ja epälineaarisen puolijohdefysiikan, mikä parantaa merkittävästi mallien tarkkuutta erityisesti dynaamisissa ja lämpötilariippuvaisissa olosuhteissa.
IPOSIMin SPICE-integraatio mahdollistaa laitteiden todellisen kytkentäkäyttäytymisen simuloinnin suoraan verkossa ilman erillisiä työkaluja. Suunnittelijat voivat näin arvioida komponenttien suorituskykyä realistisissa käyttötilanteissa ja tehdä nopeammin luotettavia laitevalintoja. Tämä vähentää fyysisen testauksen tarvetta, lyhentää kehitysaikoja ja auttaa optimoimaan sovellusten hyötysuhdetta ja lämmönhallintaa.
Ensimmäinen SPICE-versio tukee 1200 voltin piikarbidipohjaisia (SiC) diskreettikomponentteja IPOSIMin 3-vaiheisessa 2-tasotopologiassa sekä 36 yhteensopivaa porttiajuria. Tulevissa päivityksissä tuki laajenee myös Infineonin CoolMOS-, CoolSiC-moduuleihin, sekä OptiMOS- ja GaN-komponentteihin.
IPOSIM on suunnattu erityisesti sovelluksiin, joissa tehonsiirron ja lämpötilakäyttäytymisen optimointi on kriittistä, kuten sähköajoneuvojen latauksessa, aurinkosähköjärjestelmissä, moottoriohjaimissa ja teollisuuden virtalähteissä. Työkalu on maksutta saatavilla verkossa Infineonin sivustolla rekisteröitymisen jälkeen.