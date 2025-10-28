Autoteollisuus on käännekohdassa. Yksi teknologinen läpimurto voi ratkaista sähköautojen suurimmat haasteet: kantaman, latausajan ja turvallisuuden. Tätä ratkaisua kutsutaan kiinteäelektrolyyttiseksi akuksi eli SSB-akuksi (Solid-State Battery). Viime viikkoina useat suuret autonvalmistajat ovat ilmoittaneet edistysaskelistaan, ja Toyota on ottanut ensimmäisen todellisen harppauksen kohti kaupallista käyttöä.
Toyota kertoi solmineensa yhteistyösopimuksen Sumitomo Metal Miningin kanssa kehittääkseen uuden sukupolven katodimateriaalia, joka kestää toistuvia lataus- ja purkusyklejä. Tämä on yksi suurimmista esteistä kiinteiden akkujen massatuotannolle. Toyotan mukaan ratkaisu vie yhtiötä lähemmäs tavoitetta tuoda ensimmäinen SSB-akkuja hyödyntävä täyssähköauto markkinoille vuosina 2027–2028.
Toyotan mukaan uudet akut voivat mullistaa sähköauton käyttökokemuksen. Energiatiheys on jopa kaksin- tai kolminkertainen nykyisiin litiumioniakkuihin verrattuna, mikä tarkoittaa yli 800 kilometrin toimintamatkaa yhdellä latauksella. Samalla latausaika voi lyhentyä minuuteiksi – yhtä nopeaksi kuin tankkaus huoltoasemalla.
Turvallisuus on toinen merkittävä etu. Koska SSB-akuissa ei käytetä helposti syttyviä nesteitä, ne ovat huomattavasti vähemmän alttiita ylikuumenemiselle ja termiselle karkaamiselle. Tämä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon sekä kuluttajille että valmistajille, jotka etsivät entistä turvallisempaa energiaratkaisua.
Toyota ei kuitenkaan ole yksin. Nissan, BMW, Honda, Volkswagen ja useat startup-yritykset, kuten QuantumScape ja Solid Power, ovat kiihdyttäneet omaa kehitystyötään. Kaikkien tavoitteena on sama: tuoda ensimmäinen kaupallisesti kannattava kiinteäakku markkinoille ennen vuosikymmenen loppua. Kilpailu on niin kovaa, että sitä on verrattu 1900-luvun alun autoteollisuuden “polttomoottorikilpaan”.
Samaan aikaan toimitusketju rakentuu nopeasti. Idemitsu Kosan kehittää litium-sulfidipohjaista elektrolyyttiä Toyotan käyttöön, ja useat materiaaliteknologiayhtiöt valmistautuvat skaalaamaan tuotantoa. Tämä kertoo siitä, että SSB-teknologia ei ole enää vain tutkimuslaboratorioiden haave, vaan etenee kohti teollista todellisuutta.
Kiinteän elektrolyytin akuille luvataan hurjia kasvulukuja. Esimerkiksi Straitsresearchin mukaan SSB-akkujen markkina kasvaa vuoteen 2033 mennessä 33,4 miljardiin dollariin. Tämä tarkoittaa yli 36 prosentin vuotuista kasvua.