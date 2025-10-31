ETNdigi ilmestyi – verkon reunalla tarvitaan luottamusta

Uusi ETNdigi 2/2025 pureutuu tämän hetken puhutuimpiin teknologia-aiheisiin: tekoälyyn, turvallisuuteen, sulautettuihin järjestelmiin ja suomalaisen elektroniikka-alan tulevaisuuteen. Vankka paketti on tuttuun tapaan luettavissa ilmaiseksi.

Esimerkiksi syksyn Embedded Conference Finland tapahtuman raportti avaa, miten tekoäly siirtyy pilvestä laitteisiin ja miten EU:n uudet säädökset, kuten AI Act ja Cyber Resilience Act, muuttavat tuotekehitystä. Turvallisuus, vastuullisuus ja modulaarisuus ovat nyt jokaisen sulautetun järjestelmän kulmakiviä.

Lehden ydin muodostuu tuttuun tapaan teknisistä artikkeleista. Microchipin artikkeli “Bigger Might Not Be Better” sukeltaa koneoppimisen ja tekoälyn maailmaan reunalla – sinne, missä data syntyy. Artikkeli näyttää, miten ML/AI siirtyy pilvestä pieniin laitteisiin ja miksi ”pienempi” voi olla sekä energiatehokkaampi että älykkäämpi ratkaisu.

Eclipse Foundationin artikkeli “Open Source Is Not Free” paljastaa karun totuuden avoimen lähdekoodin kulissien takaa: maailman ohjelmistot pyörivät vapaaehtoisten ja pienten säätiöiden varassa, vaikka miljardiyritykset hyödyntävät niitä päivittäin.

STMIcroelectronicsin “EEPROM Still Going Strong” muistuttaa, että vaikka uudet muistiteknologiat kehittyvät, vanha kunnon EEPROM pitää pintansa – ja jopa vahvistaa asemiaan luotettavana ei-haihtuvana muistina tulevaisuuden sulautetuissa sovelluksissa. Renesasin artikkeli “An Embedded System Is a Layered Chaos” puolestaan vie lukijan sulautettujen järjestelmien syvyyksiin, paljastaen niiden kerroksellisen rakenteen, jossa jokainen taso – laitteistosta ohjelmistoon – on oma maailmansa työkaluineen, asiantuntijoineen ja filosofioineen.

SiTime esittelee artikkelissaan “Redefining Timing” yhtiön uudet Titan-sarjan MEMS -resonaattorit, jotka mullistavat ajastukset. Pienemmät, energiatehokkaammat ja entistä tarkemmat komponentit avaavat oven älykkäämmille ja luotettavammille laitteille.

Päätösartikkeli “Finnish Companies Heading for Latvia” kertoo, miksi yhä useampi suomalaisyritys suuntaa etelään: Latvia tarjoaa osaavaa työvoimaa, kasvualustan innovaatiolle ja strategisen sijainnin, joka houkuttelee uuden ajan teknologiayrittäjiä.

Lehteä pääset lukemaan täällä. Lue lehti ja valitse paras artikkeli. Lähetä valintasi sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., niin osallistut arvontaan, jossa palkintona on OnePlus Nord 5 CE -älypuhelin.