Loimaalainen Wille Machines Oy on lanseerannut Suomen ensimmäisen pikaladattavan täyssähköisen ympäristönhoitokoneen. Wille e475Δ -nimen saanut laite vastaa kaupunkien kasvaviin nollapäästövaatimuksiin. Suomalainen osaaminen on nostettu uuden sukupolven työkoneen keskiöön.
Wille e475Δ pyrkii haastamaan perinteiset dieselkäyttöiset monitoimikoneet eli kaduilta tutut ”bobcatit” suorituskyvyssä tinkimättä. Kone on suunniteltu erityisesti kiinteistönhoitoon kohteisiin, joissa tavoitellaan paikallisesti nollapäästöistä työskentelyä.
Toimitusjohtaja Pekka Elon mukaan kone iskee vahvasti juuri tähän tarpeeseen. - Wille e475Δ ympäristönhoitokone on suunniteltu tukemaan asiakkaidemme ilmastotavoitteiden saavuttamista. He ovat kiinnostuneita ratkaisusta, joka mahdollistaa paikallisesti nollapäästöisen työskentelyn ilman, että suorituskyvystä tarvitsee tinkiä.
Koneen teknologia on Suomessa kehitettyä. Wille e475Δ:n voimanlähteenä on suomalaisen IONCORin valmistama korkeajännitteinen 650 voltin akkupaketti. Korkeajännitejärjestelmä ja akun esilämmitys takaavat luotettavan suorituskyvyn myös Pohjolan kylmissä ja kuormittavissa olosuhteissa.
Elon mukaan kotimainen akku valittiin, koska se tarjosi teknisesti ja fyysisesti juuri oikean ratkaisun työkonekäyttöön. - Ioncorilta löytyi teknisesti ja fyysisesti ominaisuuksiltaan sopiva ratkaisu meidän käyttöön, ja kotimaisuus takaa myös että tuki on lähellä, Elo kommentoi.
Kone on saatavilla kahdella akkukoolla, 46,5 kWh ja 93 kWh, ja se on suunniteltu mahdollistamaan täyden työpäivän operoinnin. Avainasemassa on pikalataus, joka on luokassaan poikkeuksellinen. Kone voidaan ladata sähköautoistakin tutuilla pikalatureilla jopa 200 kW maksimiteholla esimerkiksi lounastauon aikana.
Vaikka teknisen toteutuksen suurimmat haasteet liittyivät oikeanlaisten komponenttien saatavuuteen ja korkeajännitteen turvallisuuteen, lopputulos on Eloa tyydyttävä. Täyssähköinen voimansiirto tuo mukanaan paremman hyötysuhteen eliminoimalla hydrauliset häviöt sekä alentaa merkittävästi huolto- ja käyttökustannuksia.
Vientipotentiaali nähdään merkittävänä. Sähköistyminen on eri maissa eri vaiheissa, mutta suunta on kaikkialla sama. Wille Machinesin lanseeraus alkaa Norjasta, jota pidetään sähköistymisen suunnannäyttäjänä Euroopassa. Monet pohjoismaiset ja eurooppalaiset kaupungit ovat jo asettamassa vaatimuksia paikallisesti 0-päästöiselle ympäristönhoidolle.
Wille e475Δ lanseerataan marraskuussa 2025 ja on saatavilla vuoden 2026 loppupuolella.