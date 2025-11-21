- Teknologiamme kiinnostaa nyt kovasti, ja Slushin aikanakin on tullut yhteydenottoja mahdollisilta sijoittajilta, sanoo toimitusjohtaja Timo Pulkki. Tamperelainen Upheat valmistautuu ensi keväänä ratkaisevaan vaiheeseen, kun yhtiö aikoo demota ensimmäistä korkean lämpötilan teollisuuslämpöpumppuaan Tampereella Jet-Teknon entisissä tiloissa.
Laitteisto kytketään suoraan kaupungin kaukolämpöverkkoon, ja pilotin tavoitteena on osoittaa, että öljytön turbo- ja aktiivimagneettilaakerointiin perustuva kompressoriteknologia toimii täysimittaisessa käytössä. Simuloinneissa suorituskyky on jo todennettu, ja Pulkin mukaan pyörivissä koneissa simuloinnit pitävät käytännössä muutaman prosentin tarkkuudella.
Tekniikan kypsyminen on Upheatille ratkaisevaa. Yhtiön lämpöpumppu tähtää 100-185 asteen lämpötilaluokkaan, jota perinteisesti on tuotettu kaasulla tai öljyllä. Pilotin onnistuminen määrittää myös aikataulun kaupallisille toimituksille, joista ensimmäisiä neuvotellaan jo paperi-, pakkaus- ja energiayhtiöiden kanssa. Asiakkaiden kiinnostus liittyy ennen kaikkea haluun irtautua kaasusta.
Pulkin tausta Tamturbon toimitusjohtajana näkyy vahvasti yhtiön teknologiavalinnoissa. Suomessa on pitkä historia öljyttömässä suurnopeustekniikassa, ja Upheat hyödyntää samaa osaamista turboissa, aktiivimagneettilaakereissa ja tehoelektroniikassa. Moottoria ohjataan suurtaajuusmuuttajilla, joista Suomessa on paljon osaamista, mutta ratkaisu on Pulkin mukaan täysin taajuusmuuttaja-agnostinen.
kuva: Pilotti toteutetaan Tampereella entisissä Jet-Teknon tiloissa.
Upheat rakentaa kahta liiketoimintamallia. Lämpöpumpun voi hankkia konttiratkaisuna tai palveluna. Heat-as-a-Service-malli kiinnostaa erityisesti teollisuusyrityksiä, jotka eivät halua ottaa konetta taseeseensa, kun taas sijoittajat näkevät palveluliiketoiminnassa nopeammin kasvavan jatkuvan liikevaihdon.
Yhtiö on saanut seed-rahoituksen valmiiksi, ja se riittää vuodelle 2027 eli pilottivaiheen yli. Nyt Slushissa Pulkki valmistelee A-kierrosta, jonka tarkoituksena on pilottivaiheen jälkeen skaalata tuotantoa ja vastata kasvavaan kysyntään. Mukana keskusteluissa ovat jo eurooppalaiset instituutiot, joita kiinnostaa sekä huoltovarmuus että teollisuuden nopea irtautuminen fossiilisista polttoaineista. – Venäjän kaasusta halutaan eroon, mutta niin ettei amerikkalainen LNG-kaasu vain tule sen sijaan.
Upheatille ensi vuosi on tärkeä. Jos pilotit onnistuvat, rahoitusta on tarjolla runsaasti. Tällä hetkellä signaalit markkinoilta ovat kuitenkin Pulkin mukaan vahvat.
- Olemme aloittamassa kokonaan uuden kategorian korkealämpöisiä lämpöpumppuja. Markkina on miljardiluokkaa ja tamperelaisella teknologialla on nyt mahdollisuus ottaa siitä johtava asema, hän sanoo.