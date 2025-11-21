Tätä ei kukaan Slushissa sanonut, mutta sota on hyvää bisnestä

- Strategiset kumppanuudet ovat välttämättömiä Euroopan turvallisuuden ja resilienssin vahvistamiseksi, kiteytti NestAI:n ja PostScriptumin hallituksen puheenjohtaja Peter Sarlin Slushissa ajatuksen, joka diplomaattisessa muodossa kertoo kaiken olennaisen: Eurooppa varustautuu Venäjän uhkaan riippumatta siitä, syntyykö rauha huomenna vai vuosien päästä. Puolustusteknologioiden kehitys kiihtyy, ja yhä useampi suomalaisyritys nousee siihen rooliin, jonka ennen täyttivät suuret valtionyhtiöt.

Nokia toi Slushiin oman viestinsä sijoittamalla Sarlinin uuteen fyysisen tekoälyn kehityslaboratorioon, NestAI:hin. Nokia ja Tesi rahoittavat yhtiötä yhteensä 100 miljoonalla eurolla ja rakentavat samalla strategista kumppanuutta tekoälypohjaisiin puolustus- ja C2-järjestelmiin. Nokialle kyse on myös uuden puolustusliiketoimintansa vahvistamisesta – yhtiö kehittää AI-native-verkkoratkaisuja, sensoriteknologioita ja autonomisten järjestelmien integraatioita kumppaneilleen NATO-maissa. NestAI tuo tähän laajamittaisen fyysisen tekoälyn osaamisen miehittämättömiin ajoneuvoihin, autonomisiin operaatioihin ja kriittisen infrastruktuurin valvontaan.

Slushissa näkyi laajemminkin, kuinka “sota on hyvää bisnestä” – sanomatta sitä ääneen. Suomalainen puolustusteknologia kasvaa nopeasti, eikä pelkästään tutuksi tulleen Iceyen kaltaisissa kaukokartoitusyhtiöissä. Yksi Slushin puhutuimmista uusista tulokkaista oli MantisVision, VTT:ltä irtautunut yritys, joka rakentaa hyperspektrikameroita drooneihin. Yhtiön järjestelmä toimii videonopeudella ja erottaa kohteiden kemialliset rakenteet. Mukaan lukien naamioituneen sotilaan, jota tavallinen kamera ei pysty havaitsemaan. Prototyyppejä on jo valmistettu, ja teknologia tähtää nopeasti kasvavaan hyperspektri- ja long-range-drone-markkinaan.

Toinen suomalaisnimi oli Crown Defence, joka on jo tuonut markkinoille Onyks Shield -järjestelmän kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Sen ohella yhtiö kehittää suurienergiseen mikroaaltopulssiin perustuvaa torjuntajärjestelmää – käytännössä ”laserasetta muistuttavaa” sähkömagneettista asetta, jolla voidaan lamauttaa vihollisen elektroniikkaa. Startup rakentaa myös yksittäisen taistelijan suojatuotteita, ja sen tavoitteet ovat suoraan modernin hybridipuolustuksen ytimessä.

Slush 2025 keräsi yli 13 000 kävijää ja 25 000 tapaamista, mutta harvassa kategoriassa kasvu näkyi yhtä selvästi kuin puolustusteknologiassa. Euroopan geopoliittinen tilanne on synkkä, mutta startup-ekosysteemi reagoi siihen yhä avoimemmin: uuden sukupolven sensorit, autonomiset järjestelmät ja fyysisen tekoälyn alustat rakentuvat nyt Suomessa kovalla vauhdilla. Sarlinin linjaus strategisten kumppanuuksien välttämättömyydestä ei ole vain retorinen – se on kuvaus uudesta teollisuudenalasta, joka kasvaa juuri nyt, ja jonka kehityksessä suomalaisilla yrityksillä on poikkeuksellisen vahva asema.