Väärennetyt litiumakut ovat nopeasti kasvava ongelma, joka muodostaa merkittävän turvallisuusriskin erityisesti edullisissa kuluttajalaitteissa. IEEE Spectrum raportoi, että markkinoille päätyy yhä enemmän huonosti koottuja tai täysin väärennettyjä Li-ion -kennoja, jotka voivat syttyä tuleen tai räjähtää.
Marylandin yliopiston professori ja akkuturvallisuuden auditoija Michael Pecht kertoo nähneensä tuotantolinjoja, jotka muistuttavat huippuluokan puhdastiloja – mutta myös toisen ääripään: teollisuustiloja, joissa tupakoidaan ja kastellaan kasveja akkujen vieressä. Pechtin mukaan osa akuista on niin huonolaatuisia tai vailla turvamekanismeja, että ne muodostavat selvästi suuremman riskin kuin viralliset, sertifioidut kennot. “Väärennösten riski on todennäköisesti kertaluokkaa suurempi”, hän arvioi.
Suurin osa väärennöksistä on kotikutoisia tai hämärissä oloissa rakennettuja kennoja, mutta markkinoilla on myös käytetyistä LG:n, Samsungin ja Panasonicin akuista uudelleenetiketoituja versioita. Akut voivat näyttää ulospäin identtisiltä alkuperäisten kanssa, mikä tekee tunnistamisesta vaikeaa.
Underwriters Laboratories -tutkimuslaitoksen Judy Jeevarajan johti vuonna 2023 tutkimuksen, jossa purettiin oikeita ja väärennettyjä 18650-kennoja. Erot paljastuivat heti: aidoissa akuissa oli paksut eristeet, laadukas “jelly roll” -rakenne, turvallisuusteipit sekä sisäinen ylikuumenemista ehkäisevä CID-suojalaite. Väärennöksissä nämä puuttuivat usein kokonaan. Silti ulkokuoren etiketti oli kopioitu täydellisesti – jopa värisävyt täsmäsivät.
IEEE:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan yksittäisen kuluttajan on lähes mahdotonta erottaa feikkiä akusta vain katsomalla. Yritykset voivat käyttää vertailukennoja, kapasiteettitestejä tai jopa CT-skannausta sisäisen rakenteen tarkistamiseen. Kuluttajien kohdalla paras suoja on harkinta: ongelma keskittyy edullisiin sylinterimäisiin akkuihin, joita käytetään muun muassa e-bikeissa, sähköskoottereissa, halvoissa työkaluissa ja power bankeissa. Puhelimissa ja sähköautoissa vastaava riski on erittäin pieni tiukan laadunvalvonnan takia.
Suurin haaste on, että sääntely kohdistuu usein käyttäjiin eikä toimitusketjun valvontaan. “Liian usein syyllistetään käyttäjää – että lataa väärin tai säilyttää väärin”, Pecht sanoo. “Todellinen ongelma on itse kennoissa.”
IEEE:n mukaan paras tapa vähentää tulipaloja on estää väärennettyjen akkujen pääsy markkinoille – ei siirtää vastuuta kuluttajille.
