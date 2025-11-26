Qualcomm laajentaa lippulaivapiiriensä valikoimaa tuomalla markkinoille uuden Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiirin. Kyse on käytännössä kevyemmästä premium-mallistosta, joka asettuu yhtiön uuden huippumallin, Snapdragon 8 Elite Gen 5:n, alapuolelle. Ratkaisu antaa valmistajille mahdollisuuden rakentaa edullisempia ”lippulaivakokemuksia” ilman Elite-sarjan korkeinta hintaa ja teholuokkaa.

VTT:n vetämä EPheS-tutkimushanke kehittää uuden sukupolven fotoniikkaratkaisuja, joiden avulla kaasuja ja materiaaleja voidaan tunnistaa aiempaa pienemmillä, edullisemmilla ja ekologisemmilla antureilla. Hankkeessa yhdistetään metalinsseihin perustuva metaoptiikka ja MEMS-teknologia, mikä mahdollistaa täysin uudenlaisen tavan rakentaa spektrikuvantamisen ja kaasunmittauksen järjestelmiä teollisuuden ja lääketieteen tarpeisiin.

Ruotsalainen Percepio laajentaa sulautettujen järjestelmien observointia uudelle tasolle Detect 2025.2 -julkaisulla, jonka tärkein uutuus on TaskMonitor-ominaisuus, joka tekee laiteohjelmiston jäätymiset ja kuormituspiikit vihdoin näkyviksi. Työkalu seuraa jokaisen säikeen CPU-käyttöä ja tallentaa automaattisesti lyhyen jälkiä jättävän trace-datan aina, kun järjestelmä käyttäytyy odottamattomasti. Näin kehittäjät saavat talteen myös ne virheet, jotka yleensä katoavat virran katkaisun myötä.

STMicroelectronics on esitellyt ensimmäisen NFC-piirin, joka tukee uutta Matter 1.5 -standardia ja mahdollistaa älykotilaitteiden liittämisen verkkoon yksinkertaisella hipaisulla. Uusi ST25DA-C on markkinoiden ensimmäinen kaupallinen ratkaisu, joka hyödyntää standardiin lisättyä NFC-pohjaista tap-to-pair -komissionointia.

Arduino UNO Q:n lanseeraus herätti syystäkin innostusta: kyseessä on ensimmäinen Arduino UNO -perheen kortti, jossa yhdistyvät mikroprosessori ja mikro-ohjain. UNO Q on vakuuttava uusi laitteistoalusta, joka tulee tutussa Arduino-ystävällisessä muodossa. Sen Debian-pohjaista Linuxia ajava prosessori, reaaliaikaiset ohjausominaisuudet ja uusi tehokas Arduino-kehitysympäristö avaavat käyttäjille mahdollisuuden rakentaa huomattavasti aiempaa kehittyneempiä sovelluksia.

Princetonin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet suprajohtavan kubitin, joka säilyttää kvantti-informaation yli millisekunnin ajan. Kyseessä on kaikkien aikojen pisin koherenssiaika laboratoriossa mitattuna ja kolminkertainen parannus aiempaan maailmanennätykseen nähden. Samalla uusi kubitti toimii lähes 15 kertaa paremmin kuin teollisuudessa yleisesti käytetyt ratkaisut.

Langattomien lähiverkkojen uusin salausstandardi WPA3 esiteltiin aikoinaan korjauksena kaikkiin niihin puutteisiin, jotka tekivät WPA2-suojaustavasta altin hyökkäyksille. Uuden standardin piti estää salasanojen murtaminen offline-tilassa, torjua valelaitteiden luominen ja suojata langattoman verkon ohjausliikenne, jota hyökkääjät ovat vuosia käyttäneet laitteiden pakottamiseen irti verkosta. Sveitsiläis-saksalaisen yliopiston (SGU) tuore katsaus kuitenkin muistuttaa, että todellisuus on mutkikkaampi. WPA3 on kaukana haavoittumattomasta.

Kiinalainen OnePlus kertoo, että sen tuorein lippiulaiva eli OnePlus 15 on saanut Suomessa todellisen lentävän lähdön. Nyt yhtiö kertoo jatkavansa tuotejulkistuksiaan jo joulukuussa. Päivänvalon näkee esimerkiksi OnePlus 15R.

Ruotsalainen Arkeon Technologies väittää ratkaisseensa yhden kvanttiprosessorien suurimmista tuotanto-ongelmista: kubittien tarkan taajuuden säätämisen valmistuksen jälkeen. Kyse on kriittisestä haasteesta, sillä kvanttipiireissä jo yhden kubitin ”väärä nuotti” voi romahduttaa koko järjestelmän toiminnan. Yhtiö on nyt saanut rahoitusta Chalmers Venturesilta jatkaakseen teknologiansa kaupallistamista.

Radioverkkojen pitkään jatkunut laskukausi näyttää vihdoin tasaantuvan. Dell’Oro Groupin tuoreen RAN-katsauksen mukaan kolmannen neljänneksen alustavat luvut osoittavat, että kahden vuoden jyrkän pudotuksen jälkeen radioverkkojen laitemyynti on käytännössä vakaa Kiinan ulkopuolella – ja jopa kasvussa, kun Pohjois-Amerikka jätetään pois tarkastelusta.

Väärennetyt litiumakut ovat nopeasti kasvava ongelma, joka muodostaa merkittävän turvallisuusriskin erityisesti edullisissa kuluttajalaitteissa. IEEE Spectrum raportoi, että markkinoille päätyy yhä enemmän huonosti koottuja tai täysin väärennettyjä Li-ion -kennoja, jotka voivat syttyä tuleen tai räjähtää.

Yli 70-vuotias pankkiasiakas menetti kesällä 2023 lähes 38 000 euroa pankkihuijauksessa, jossa rikolliset kaappasivat sekä hänen verkkopankkinsa että puhelinliittymänsä. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että asiakas oli toiminut törkeän huolimattomasti – ja koko tappio jäi uhrin maksettavaksi. Tapauksen avaaminen nosti kuitenkin esiin myös vähemmän tunnetun Android-asetuksen, joka voi automaattisesti välittää tekstiviestillä tulevia vahvistuskoodeja sovelluksille ja verkkosivuille.

Nokia kasvattaa merkittävästi Yhdysvaltain-toimintojaan yli neljän miljardin dollarin lisäinvestoinnilla tutkimukseen ja valmistukseen. Yhtiö aikoo kehittää Yhdysvalloissa erityisesti tekoälyvalmiita mobiili-, kiinteän verkon, IP- ja optisia verkkoteknologioita, joista on tulossa seuraavan sukupolven tietoliikenneinfrastruktuurin perusta.

Yksi tekoälyyn liittyvistä suurimmista huolenaiheista on ollut pelko siitä, että kasvava datakeskusten määrä ja AI-mallien käyttö syövät maailman sähköntuotannon kapasiteettia. Uusi tutkimus kääntää asetelman päälaelleen. Kanadalaisen Waterloon yliopiston ja Georgia Techin ympäristötaloustutkijoiden laskelmat osoittavat, että AI:n vaikutus energiankulutukseen jää koko talouden mittakaavassa yllättävän pieneksi – jopa mitättömäksi.

Teollinen laskenta on murroksessa, ja Qualcomm Dragonwing IQ-X näyttää, miten nopeasti muutos voi tapahtua. Tria Technologiesin Tiitus Aho kirjoitta, että teollisuuden raskaimmat reuna- ja automaatiojärjestelmät ovat perinteisesti nojanneet Intelin ja AMD:n x86-prosessoreihin. Vuosikymmeniä x86 on määrittänyt suorituskyvyn ja ohjelmistoympäristön reuna- ja teollisuus-PC:ssä. Nyt tuo asetelma alkaa muuttua tavalla, jota ei voi enää ohittaa.

Taoglas laajentaa antennien suunnitteluun tarkoitettuja työkalujaan, kun yhtiö julkaisee merkittävän päivityksen Antenna Integrator -ratkaisuunsa. Uudistus vie antennien mallinnusta yhä pidemmälle kohti tekoälyavusteista suunnittelua, jonka tarve kasvaa IoT-laitteiden monimutkaistuessa.

- Strategiset kumppanuudet ovat välttämättömiä Euroopan turvallisuuden ja resilienssin vahvistamiseksi, kiteytti NestAI:n ja PostScriptumin hallituksen puheenjohtaja Peter Sarlin Slushissa ajatuksen, joka diplomaattisessa muodossa kertoo kaiken olennaisen: Eurooppa varustautuu Venäjän uhkaan riippumatta siitä, syntyykö rauha huomenna vai vuosien päästä. Puolustusteknologioiden kehitys kiihtyy, ja yhä useampi suomalaisyritys nousee siihen rooliin, jonka ennen täyttivät suuret valtionyhtiöt.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen ja Deliveroon tuore toimitusjohtaja, Woltin perustaja Miki Kuusi maalasivat Slushissa poikkeuksellisen suoran viestin: Euroopan on vihdoin päästävä eroon maanosaa vuosia vaivanneesta digiankeuttajan roolista. Sekä sääntelyä että markkinoiden sirpaleisuutta on kevennettävä, jotta Eurooppaan syntyy suurempia teknologiayrityksiä – ja jotta ne myös pysyvät täällä.

- Teknologiamme kiinnostaa nyt kovasti, ja Slushin aikanakin on tullut yhteydenottoja mahdollisilta sijoittajilta, sanoo toimitusjohtaja Timo Pulkki. Tamperelainen Upheat valmistautuu ensi keväänä ratkaisevaan vaiheeseen, kun yhtiö aikoo demota ensimmäistä korkean lämpötilan teollisuuslämpöpumppuaan Tampereella Jet-Teknon entisissä tiloissa.

- Moderni sähköajoneuvo on kuin ohjelmistomääritelty robotti, mutta niitä suunnitellaan yhä kuin mekaanisia autoja. DonutOS muuttaa tämän, kiteyttää Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki. Helsinkiläisyritys julkisti Slushissa kokonaan uuden DonutOS-alustan, jonka tavoitteena on uudistaa sähköajoneuvojen suunnittelu ja testaus perusteitaan myöten.