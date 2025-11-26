Qualcomm laajentaa lippulaivapiiriensä valikoimaa tuomalla markkinoille uuden Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiirin. Kyse on käytännössä kevyemmästä premium-mallistosta, joka asettuu yhtiön uuden huippumallin, Snapdragon 8 Elite Gen 5:n, alapuolelle. Ratkaisu antaa valmistajille mahdollisuuden rakentaa edullisempia ”lippulaivakokemuksia” ilman Elite-sarjan korkeinta hintaa ja teholuokkaa.
Vaikka Snapdragon 8 Gen 5 on nimellisesti 8-sarjan uutuus, se on selvästi suunniteltu riisutummaksi vaihtoehdoksi. Piiri käyttää samaa uutta Oryon-prosessoria, mutta maltillisemmilla tehoasetuksilla: Qualcomm lupaa 36 prosentin CPU-parannusta ja 11 prosentin GPU-lisäystä edeltäjäänsä verrattuna. Elite-versioon verrattuna erot tulevat erityisesti grafiikka- ja AI-laskennassa, sillä Gen 5:n NPU-teholisä on 46 %, kun taas Elite-sarjan luvut ovat selvästi suurempia.
Sensing Hub -alijärjestelmä on kuitenkin samaa uutta sukupolvea. Se yhdistää mikrofonin ja sensorien datan niin, että puhelin osaa herättää AI-avustajan pelkästä laitteen nostamisesta. Tämä ns. agenttimainen, jatkuvasti kontekstia seuraava AI-arkkitehtuuri on Qualcommin tämän sukupolven keskeinen teema – myös riisutummassa mallissa.
Grafiikkapuolella piiri tukee 165 fps -ruudunpäivitystä ja mesh shadingia, vaikka Elite-sarjan raskain pelilaskenta jää tavoittamatta. Kamerassa käytetään samaa Spectra Triple AI ISP -arkkitehtuuria, joka tarjoaa jopa nelinkertaisen dynaamisen alueen edeltäjiin verrattuna sekä parannetut yökuvauksen AI-ominaisuudet.
Snapdragon 8 Gen 5 tulee ensimmäisenä iQOO:n, Motorolan, Vivon, Meizun ja Honorin malleihin. OnePlus 15 ja muut ”täysiveriset” huippumallit käyttävät jatkossakin Snapdragon 8 Elite Gen 5 -piiriä. Qualcommin mukaan 8 Gen 5:n tarkoitus on tuoda premium-kokemus laajempaan hintaluokkaan – mutta samalla erottaa todellinen lippulaivateho omaan, erilliseen Elite-luokkaansa.