Uusin TrendForcen markkina-analyysi osoittaa, että Kiinan BYD jatkaa maailman suurimpana sähköautomyyjänä vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Globaalit uuden energian ajoneuvojen (NEV) myynnit kasvoivat heinä–syyskuussa peräti 31 prosenttia vuodentakaisesta, yhteensä 5,39 miljoonaan autoon. Kasvusta suurimman osuuden veivät täyssähköautot (BEV), joita myytiin 3,71 miljoonaa kappaletta – huimat 48 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
BYD:n brändi piti BEV-puolella ykköspaikkansa, vaikka sen myynti laski hieman edelliseen neljännekseen verrattuna. Tesla säilyi toisena ja kasvatti myyntejään 29 prosenttia, vauhtia lisäsivät Yhdysvaltojen päättyneet sähköautotuet sekä piristynyt kysyntä Kiinassa. Kiinalaiset Geely ja Leapmotor nousivat vahvoilla suorituksillaan markkinaosuuksiin 6 ja 4,1 prosenttia, ohittaen Xpengin jo toisen kerran peräkkäin.
Eurooppalaisille valmistajille kolmas kvartaali oli haastavampi. Volkswagen putosi BEV-listalla seitsemänneksi Kiinan rajun laskun vuoksi, vaikka Euroopassa ja Yhdysvalloissa myynnit nousivat. Myös Hyundai liukui alemmas ja BMW jatkoi BEV-myyntien hiipumisen kanssa kamppailua.
PHEV-segmentissä kilpailu kiristyy erityisesti Kiinassa. BYD piti edelleen kärkipaikan, mutta sen vuositason myynti laski markkinan saturaation myötä. AITO, Chery ja Geely nousivat sijoille kaksi–neljä, ja Cheryn kasvu oli erityisen ripeää, markkinaosuuden noustessa jo 6,6 prosenttiin. Li Auto menetti asemiaan kasvaneen REEV-kilpailun seurauksena. Eurooppalaiset Mercedes-Benz ja BMW paransivat asemaansa Yhdysvalloissa ja tietyillä Euroopan markkinoilla, vaikka kvartaaliluvut olivat edellistä heikommat.
TrendForce arvioi NEV-myyntien nousevan tänä vuonna 20,43 miljoonaan ajoneuvoon – kasvua 25 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuodelle ennustetaan edelleen kaksinumeroista kasvua, noin 12 prosenttia, vaikka alueelliset erot sähköistymisen ja tukipolitiikan välillä syvenevät. Yhdysvaltojen tukien päättyminen hidastaa paikallista markkinaa, mutta globaali sähköautobuumi jatkuu vahvana.