Kiinalainen GAC Group nousi viikonloppuna otsikoihin ilmoittamalla aloittaneensa täysin kiinteäelektrolyyttisten (all-solid-state) sähköauton akkujen tuotannon ensimmäisenä valmistajana maailmassa. Yhtiö lupaa akuillaan yli 1000 kilometrin toimintamatkaa, yli kaksinkertaisesti nykyisiin keskitason sähköautoihin verrattuna.
Uutinen on suomalaisittainkin kiinnostava, sillä GAC Aion aloitti autojen myynnin Suomessa syyskuussa, jolloin Aion V esiteltiin Helsingin lanseeraustilaisuudessa. Tuontia hoitaa Inchcape Motors Finland, joka on GAC:n eurooppalaisen markkina-avauksen ensimmäinen yhteistyökumppani.
GAC kertoo ratkaisseensa massatuotannon suurimman esteen, sillä kiinteäelektrolyyttisten akkujen valmistus vaatii uudenlaista tuotantotekniikkaa ja kalliita materiaaleja. Yhtiön kehittämä kuivaprosessi, jossa sekoitus, pinnoitus ja rullaus tehdään yhtenä vaiheena, vähentää tuotantokustannuksia ja nopeuttaa linjaa.
Tuotantolinjalta valmistuu jo yli 60 Ah kennoja, mikä on autokäytön minimitaso. Aiemmat solid-state-prototyypit ovat jääneet 20-40 Ah alueelle. GAC:n mukaan uudet akut tarjoavat yli 1000 kilometrin toimintamatkaa, merkittävästi lyhyempiä latausaikoja, sekä turvallisemman rakenteen, sillä palavan nestemäisen elektrolyytin korvaa kiinteä materiaali.
Ensimmäiset pienet testisarjat autoihin ovat luvassa vuonna 2026, ja massatuotanto on aikataulutettu vuosille 2027-2030. GAC Aionin tulo Suomeen on osa konsernin “European Market Plan” -strategiaa. Syyskuussa esitelty Aion V oli yhtiön kolmas malli Euroopassa, ja Suomi toimii pilottimarkkinana Inchcapen kanssa. Yhtiö aikoo laajentaa mallistoa Pohjoismaissa vaiheittain.