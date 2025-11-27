Ruotsalainen Qoitech on testannut viiden tunnetun AAA-alkalipariston suorituskykyä realistisilla kuormitusprofiileilla. Tulokset olivat yllättävän selvät: kiinalaisen GP Batteriesin AAA-paristot nousivat testin kärkeen lähes kaikissa tilanteissa – ja usein selvin marginaalein.
Testissä olivat mukana GP Ultra Plus, Varta Longlife Max Power, Panasonic Evolta, Energizer Max Plus ja Duracell Optimum. Kaikki paristot purettiin 25 °C lämpötilassa neljällä eri kuormitusmenetelmällä, jotka kuvaavat paremmin IoT-laitteiden todellista käyttöä kuin perinteinen tasavirtamittaus. Mittausvälineenä käytettiin Otii Ace Pro -analysaattoria ja Otii Battery Toolbox -ohjelmistoa.
GP voitti kaikki kuormitustyypit
GP:n paristo tuotti selvästi suurimman kapasiteetin jokaisessa neljässä kuormitusmallissa:
- Jatkuva virta (25 mA): 1358 mAh (Seuraavaksi paras: Varta 1240 mAh)
- Jatkuva teho (37,5 mW): 1234 mAh (Seuraavaksi paras: Energizer 1137 mAh)
- Pulssimainen virta 1 (30 mA / 20 mA): 1351 mAh (Seuraavaksi paras: Varta 1245 mAh)
- Pulssimainen virta 2 (50 mA / 0 mA): 1344 mAh (Seuraavaksi paras: Energizer 1185 mAh)
Erot olivat tyypillisesti 8–13 % GP:n eduksi, mikä on merkittävä taso AAA-alkaliparistoissa ja riittävän suuri sulkemaan pois satunnaisen vaihtelun vaikutukset. Testissä käytetyt paristot olivat 1–2 vuotta varastoituna olleita, mutta kaikki merkit käsiteltiin samalla tavalla.
Qoitechin mukaan erityisesti IoT-laitteiden pulssimainen kuormitus vaikuttaa siihen, miten paristot käyttäytyvät todellisessa käytössä. Tulosten perusteella:
- Tasateho kuormittaa paristoja selvästi enemmän, koska virta kasvaa jännitteen laskiessa. Kapasiteetti putosi kaikilla merkeillä 4–9 %.
- Pulssikäytössä erot tasavirtaan verrattuna olivat pieniä (±3 %), mikä kertoo, että 25 mA keskiarvo on vielä melko kevyt kuorma. Raskaammilla pulsseilla erot olisivat todennäköisesti suurempia.
GP erottui edukseen myös pulssitesteissä, mikä viittaa matalaan sisäiseen resistanssiin ja hyvään kuormankestoon.
Qoitechin mittaukset osoittavat, että kaikki testiin valitut premium-luokan AAA-paristot olivat laadukkaita – mutta GP:n paristot erottuivat selvästi parhaiksi sekä tasavirta-, tasateho- että pulssikuormissa. Ruotsalaistesti vahvistaa, että GP:n asema kiinalaisena paristojättinä ei perustu pelkästään volyymiin, vaan myös todelliseen suorituskykyyn.
