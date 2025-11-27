Ruotsalainen Qoitech on testannut viiden tunnetun AAA-alkalipariston suorituskykyä realistisilla kuormitusprofiileilla. Tulokset olivat yllättävän selvät: kiinalaisen GP Batteriesin AAA-paristot nousivat testin kärkeen lähes kaikissa tilanteissa – ja usein selvin marginaalein.

Kiinalainen GAC Group nousi viikonloppuna otsikoihin ilmoittamalla aloittaneensa täysin kiinteäelektrolyyttisten (all-solid-state) sähköauton akkujen tuotannon ensimmäisenä valmistajana maailmassa. Yhtiö lupaa akuillaan yli 1000 kilometrin toimintamatkaa, yli kaksinkertaisesti nykyisiin keskitason sähköautoihin verrattuna.

Kontron ja congatec ovat tuoneet markkinoille yhteisen ratkaisun, joka lupaa helpottaa valmistajien matkaa kohti EU:n kyberturvallisuusasetuksen (CRA) vaatimustenmukaisuutta. Yhteistyö on siinäkin mielessä yllättävää, että yritykset ovat perinteisesti olleet suorassa kilpailussa erityisesti COM-moduulien markkinassa. Lähentyminen alkoi jo aiemmin valmistusyhteistyönä, mutta nyt kumppanuus ulottuu myös ohjelmistoihin ja tietoturvaan.

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2025 tunnustuspalkintonsa Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professorille Minna Palmrothille, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä avaruussään mallintamisessa ja nostanut Suomen alan kansainväliseen eturintamaan. Palkinto julkistettiin säätiön 30. vuosittaisessa palkinnonjakotilaisuudessa.

Kaksi päivää ennen perheen lahjontaa eräs kehittäjä päätti kokeilla jotain poikkeuksellista: voisiko täysiverisen Secret Santa -sovelluksen rakentaa reilussa vuorokaudessa ilman, että ihminen kirjoittaa riviäkään koodia? Vastaus osoittautui myöntäväksi. Tuloksena syntyi SecretSantaDraw.ai, tuotantokelpoinen ja maksullinen web-sovellus, joka rakennettiin kokonaan tekoälyn avulla 36 tunnissa.

Saksalainen ScioSense on esitellyt uuden UFM-02-ultraäänivirtausmoduulin, joka rikkoo yhden virtausmittauksen sitkeimmistä rajoituksista: aiemmin ultraäänimittaus on vaatinut jatkuvan verkkovirran, mutta nyt sama tarkkuus saavutetaan vain 50 mikroampeerin keskimääräisellä virrankulutuksella. Tämä mahdollistaa useiden vuosien paristokäytön – jopa kohteissa, joissa sähkökaapelin veto ei ole mahdollista.

Vielä puoli vuotta sitten saksalainen congatec ei halunnut julkisesti kertoa, milloin heidän valikoimansa täydentyisi Qualcommin Arm-prosessoreilla. Nyt ensimmäinen kortti on julkaistu ja kyseessä on erittäin suorituskykyinen minikokoinen COM-HPC-korttitietokone.

Mordor Intelligencen tuoreen analyysin mukaan 5G New Radio -markkina kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana suorastaan poikkeuksellisen nopeasti. Vuonna 2025 markkinan koko on arviolta 49,9 miljardia dollaria, mutta vuoteen 2030 mennessä arvo nousee jo 153,7 miljardiin dollariin. Se merkitsee yli 25 prosentin vuotuista kasvua ja markkinan kolminkertaistumista vain viidessä vuodessa.

Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto USPTO harkitsee merkittävää muutosta patenttimaksujen rakenteeseen. Perinteisten kiinteiden maksujen sijaan virasto voisi siirtyä malliin, jossa maksut sidottaisiin patentin arvioituun “arvoon”. Ajatus on herättänyt laajaa kritiikkiä teknologiayrityksissä – etenkin puolijohdeteollisuudessa, jonka patenttiportfoliot ovat suuria ja monimutkaisia.

Elektroniikkakomponenttien jakelujätti DigiKey on tuonut tarjolle työkalun, joka vie virtalähteiden räätälöinnin uudelle tasolle. Yhtiö esitteli teollisuuden ensimmäiseksi nimeämänsä verkkokonfiguraattorin, jonka avulla suunnittelijat voivat määritellä monilähtöisen teholähteen ominaisuudet vapaasti ja tilata valmiin kokonaisuuden suoraan verkosta.

Maailmassa on yli 400 miljoonaa dieselajoneuvoa, jotka ovat kiistatta iso ympäristöongelma. Ongelmaan voisi kuitenkin olla yllättävän helppo ratkaisu: veden sekoittaminen polttoaineen sekaan.

Uusin TrendForcen markkina-analyysi osoittaa, että Kiinan BYD jatkaa maailman suurimpana sähköautomyyjänä vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Globaalit uuden energian ajoneuvojen (NEV) myynnit kasvoivat heinä–syyskuussa peräti 31 prosenttia vuodentakaisesta, yhteensä 5,39 miljoonaan autoon. Kasvusta suurimman osuuden veivät täyssähköautot (BEV), joita myytiin 3,71 miljoonaa kappaletta – huimat 48 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Qualcomm laajentaa lippulaivapiiriensä valikoimaa tuomalla markkinoille uuden Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiirin. Kyse on käytännössä kevyemmästä premium-mallistosta, joka asettuu yhtiön uuden huippumallin, Snapdragon 8 Elite Gen 5:n, alapuolelle. Ratkaisu antaa valmistajille mahdollisuuden rakentaa edullisempia ”lippulaivakokemuksia” ilman Elite-sarjan korkeinta hintaa ja teholuokkaa.

VTT:n vetämä EPheS-tutkimushanke kehittää uuden sukupolven fotoniikkaratkaisuja, joiden avulla kaasuja ja materiaaleja voidaan tunnistaa aiempaa pienemmillä, edullisemmilla ja ekologisemmilla antureilla. Hankkeessa yhdistetään metalinsseihin perustuva metaoptiikka ja MEMS-teknologia, mikä mahdollistaa täysin uudenlaisen tavan rakentaa spektrikuvantamisen ja kaasunmittauksen järjestelmiä teollisuuden ja lääketieteen tarpeisiin.

Ruotsalainen Percepio laajentaa sulautettujen järjestelmien observointia uudelle tasolle Detect 2025.2 -julkaisulla, jonka tärkein uutuus on TaskMonitor-ominaisuus, joka tekee laiteohjelmiston jäätymiset ja kuormituspiikit vihdoin näkyviksi. Työkalu seuraa jokaisen säikeen CPU-käyttöä ja tallentaa automaattisesti lyhyen jälkiä jättävän trace-datan aina, kun järjestelmä käyttäytyy odottamattomasti. Näin kehittäjät saavat talteen myös ne virheet, jotka yleensä katoavat virran katkaisun myötä.

STMicroelectronics on esitellyt ensimmäisen NFC-piirin, joka tukee uutta Matter 1.5 -standardia ja mahdollistaa älykotilaitteiden liittämisen verkkoon yksinkertaisella hipaisulla. Uusi ST25DA-C on markkinoiden ensimmäinen kaupallinen ratkaisu, joka hyödyntää standardiin lisättyä NFC-pohjaista tap-to-pair -komissionointia.

Arduino UNO Q:n lanseeraus herätti syystäkin innostusta: kyseessä on ensimmäinen Arduino UNO -perheen kortti, jossa yhdistyvät mikroprosessori ja mikro-ohjain. UNO Q on vakuuttava uusi laitteistoalusta, joka tulee tutussa Arduino-ystävällisessä muodossa. Sen Debian-pohjaista Linuxia ajava prosessori, reaaliaikaiset ohjausominaisuudet ja uusi tehokas Arduino-kehitysympäristö avaavat käyttäjille mahdollisuuden rakentaa huomattavasti aiempaa kehittyneempiä sovelluksia.

Princetonin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet suprajohtavan kubitin, joka säilyttää kvantti-informaation yli millisekunnin ajan. Kyseessä on kaikkien aikojen pisin koherenssiaika laboratoriossa mitattuna ja kolminkertainen parannus aiempaan maailmanennätykseen nähden. Samalla uusi kubitti toimii lähes 15 kertaa paremmin kuin teollisuudessa yleisesti käytetyt ratkaisut.

Langattomien lähiverkkojen uusin salausstandardi WPA3 esiteltiin aikoinaan korjauksena kaikkiin niihin puutteisiin, jotka tekivät WPA2-suojaustavasta altin hyökkäyksille. Uuden standardin piti estää salasanojen murtaminen offline-tilassa, torjua valelaitteiden luominen ja suojata langattoman verkon ohjausliikenne, jota hyökkääjät ovat vuosia käyttäneet laitteiden pakottamiseen irti verkosta. Sveitsiläis-saksalaisen yliopiston (SGU) tuore katsaus kuitenkin muistuttaa, että todellisuus on mutkikkaampi. WPA3 on kaukana haavoittumattomasta.

Kiinalainen OnePlus kertoo, että sen tuorein lippiulaiva eli OnePlus 15 on saanut Suomessa todellisen lentävän lähdön. Nyt yhtiö kertoo jatkavansa tuotejulkistuksiaan jo joulukuussa. Päivänvalon näkee esimerkiksi OnePlus 15R.