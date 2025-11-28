Tuore Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus antaa poikkeuksellisen selkeän viestin: polttoainekäyttöisillä lisälämmittimillä tehty esilämmitys ei vähennä dieselauton kokonaispäästöjä – vaan lisää niitä huomattavasti. FM Henri Oikarisen aerosolifysiikan alan väitöstyö osoittaa, että lisälämmittimet tuottavat niin suuria pienhiukkasmääriä, että esilämmitys voi vastata jopa satojen kilometrien ajoa päästöjen näkökulmasta.

OpenAI on vahvistanut, että sen API-palvelun käyttäjiin liittyvää dataa on päätynyt ulkopuolisen hyökkääjän haltuun Mixpanel-analytiikkatyökalun kautta. Kyse ei ollut OpenAI:n omien järjestelmien murrosta, vaan tietoturvapoikkeama tapahtui Mixpanelin ympäristössä. ChatGPT-käyttäjiin tapaus ei vaikuttanut.

Tamperelainen HMI Technologies Oy on voittanut Tuottava Idea 2025 -kilpailun startup-sarjan Spogen.AI Smart Assistant -ratkaisullaan. Kyseessä on raskaiden työkoneiden käyttäjille ja huoltoteknikoille suunnattu puhuva tekoälyavustaja, joka tuo reaaliaikaisen, kontekstia ymmärtävän ohjauksen suoraan työskentely-ympäristöön.

Melexis on esitellyt uuden MLX91299-suojapiirin, joka lupaa merkittävän parannuksen SiC-tehomoduulien kytkentäkäyttäytymiseen. Uutuus on piipohjainen, moduulin sisään integroitava suodinpiiri (RC-snubber), jonka tarkoitus on vaimentaa SiC-komponenttien luontaisesti tuottamia jännitepiikkejä ja värähtelyä.

Energiateknologiajätti Schneider Electricin uusi tutkimus paljastaa pysäyttävän totuuden: suljetut, laitekeskeiset automaatiojärjestelmät maksavat keskisuurille teollisuusyrityksille keskimäärin 11,28 miljoonaa dollaria vuodessa eli noin 7,5 prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus, jonka toteutti analytiikkatalo Omdia, osoittaa suljettujen järjestelmien olevan yksi teollisuuden suurimmista piilokustannusten lähteistä.

Sony Semiconductor Solutions on julkistanut uuden LYTIA 901 -kuvakennon, joka tulee määrittämään vuoden 2026 premium-älypuhelinten kameratason. Kyseessä on 1/1.12 tuuman noin 200 megapikselin CMOS-kenno, jossa on ensimmäistä kertaa puhelimen kuvaanturiin sisäänrakennettu AI-pohjainen remosaic-prosessointi.

Espoolainen IQM Quantum Computers investoi yli 40 miljoonaa euroa Suomen tuotantolaitoksensa laajentamiseen. Yhtiö lähes kaksinkertaistaa puhdastilansa ja järjestelmäkokoonpanolinjastonsa kapasiteetin, mikä mahdollistaa jopa 30 kvanttitietokoneen valmistamisen vuodessa.

Kyberturvayhtiö Arctic Wolf varoittaa uudesta ja nopeasti kehittyvästä hyökkäyskampanjasta, jossa venäläisvetoiset hakkeriryhmät pyrkivät murtautumaan eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin organisaatioihin väärennettyjen selainpäivitysten avulla. Kohteina ovat erityisesti yritykset ja toimijat, joilla on yhteistyö- tai tukisuhteita Ukrainaan.

Ruotsalainen Qoitech on testannut viiden tunnetun AAA-alkalipariston suorituskykyä realistisilla kuormitusprofiileilla. Tulokset olivat yllättävän selvät: kiinalaisen GP Batteriesin AAA-paristot nousivat testin kärkeen lähes kaikissa tilanteissa – ja usein selvin marginaalein.

Kiinalainen GAC Group nousi viikonloppuna otsikoihin ilmoittamalla aloittaneensa täysin kiinteäelektrolyyttisten (all-solid-state) sähköauton akkujen tuotannon ensimmäisenä valmistajana maailmassa. Yhtiö lupaa akuillaan yli 1000 kilometrin toimintamatkaa, yli kaksinkertaisesti nykyisiin keskitason sähköautoihin verrattuna.

Kontron ja congatec ovat tuoneet markkinoille yhteisen ratkaisun, joka lupaa helpottaa valmistajien matkaa kohti EU:n kyberturvallisuusasetuksen (CRA) vaatimustenmukaisuutta. Yhteistyö on siinäkin mielessä yllättävää, että yritykset ovat perinteisesti olleet suorassa kilpailussa erityisesti COM-moduulien markkinassa. Lähentyminen alkoi jo aiemmin valmistusyhteistyönä, mutta nyt kumppanuus ulottuu myös ohjelmistoihin ja tietoturvaan.

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2025 tunnustuspalkintonsa Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professorille Minna Palmrothille, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä avaruussään mallintamisessa ja nostanut Suomen alan kansainväliseen eturintamaan. Palkinto julkistettiin säätiön 30. vuosittaisessa palkinnonjakotilaisuudessa.

Kaksi päivää ennen perheen lahjontaa eräs kehittäjä päätti kokeilla jotain poikkeuksellista: voisiko täysiverisen Secret Santa -sovelluksen rakentaa reilussa vuorokaudessa ilman, että ihminen kirjoittaa riviäkään koodia? Vastaus osoittautui myöntäväksi. Tuloksena syntyi SecretSantaDraw.ai, tuotantokelpoinen ja maksullinen web-sovellus, joka rakennettiin kokonaan tekoälyn avulla 36 tunnissa.

Saksalainen ScioSense on esitellyt uuden UFM-02-ultraäänivirtausmoduulin, joka rikkoo yhden virtausmittauksen sitkeimmistä rajoituksista: aiemmin ultraäänimittaus on vaatinut jatkuvan verkkovirran, mutta nyt sama tarkkuus saavutetaan vain 50 mikroampeerin keskimääräisellä virrankulutuksella. Tämä mahdollistaa useiden vuosien paristokäytön – jopa kohteissa, joissa sähkökaapelin veto ei ole mahdollista.

Vielä puoli vuotta sitten saksalainen congatec ei halunnut julkisesti kertoa, milloin heidän valikoimansa täydentyisi Qualcommin Arm-prosessoreilla. Nyt ensimmäinen kortti on julkaistu ja kyseessä on erittäin suorituskykyinen minikokoinen COM-HPC-korttitietokone.

Mordor Intelligencen tuoreen analyysin mukaan 5G New Radio -markkina kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana suorastaan poikkeuksellisen nopeasti. Vuonna 2025 markkinan koko on arviolta 49,9 miljardia dollaria, mutta vuoteen 2030 mennessä arvo nousee jo 153,7 miljardiin dollariin. Se merkitsee yli 25 prosentin vuotuista kasvua ja markkinan kolminkertaistumista vain viidessä vuodessa.

Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto USPTO harkitsee merkittävää muutosta patenttimaksujen rakenteeseen. Perinteisten kiinteiden maksujen sijaan virasto voisi siirtyä malliin, jossa maksut sidottaisiin patentin arvioituun “arvoon”. Ajatus on herättänyt laajaa kritiikkiä teknologiayrityksissä – etenkin puolijohdeteollisuudessa, jonka patenttiportfoliot ovat suuria ja monimutkaisia.

Elektroniikkakomponenttien jakelujätti DigiKey on tuonut tarjolle työkalun, joka vie virtalähteiden räätälöinnin uudelle tasolle. Yhtiö esitteli teollisuuden ensimmäiseksi nimeämänsä verkkokonfiguraattorin, jonka avulla suunnittelijat voivat määritellä monilähtöisen teholähteen ominaisuudet vapaasti ja tilata valmiin kokonaisuuden suoraan verkosta.

Maailmassa on yli 400 miljoonaa dieselajoneuvoa, jotka ovat kiistatta iso ympäristöongelma. Ongelmaan voisi kuitenkin olla yllättävän helppo ratkaisu: veden sekoittaminen polttoaineen sekaan.

Uusin TrendForcen markkina-analyysi osoittaa, että Kiinan BYD jatkaa maailman suurimpana sähköautomyyjänä vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Globaalit uuden energian ajoneuvojen (NEV) myynnit kasvoivat heinä–syyskuussa peräti 31 prosenttia vuodentakaisesta, yhteensä 5,39 miljoonaan autoon. Kasvusta suurimman osuuden veivät täyssähköautot (BEV), joita myytiin 3,71 miljoonaa kappaletta – huimat 48 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.