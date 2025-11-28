Tuore Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus antaa poikkeuksellisen selkeän viestin: polttoainekäyttöisillä lisälämmittimillä tehty esilämmitys ei vähennä dieselauton kokonaispäästöjä – vaan lisää niitä huomattavasti. FM Henri Oikarisen aerosolifysiikan alan väitöstyö osoittaa, että lisälämmittimet tuottavat niin suuria pienhiukkasmääriä, että esilämmitys voi vastata jopa satojen kilometrien ajoa päästöjen näkökulmasta.
Oikarisen mukaan esilämmityksen ei havaittu käytännössä vähentävän ajonaikaista polttoaineenkulutusta talvipakkasilla. Kun lisälämmittimen oma polttoaineenkulutus huomioitiin, kokonaiskulutus kasvoi kylmäkäynnistykseen verrattuna. Sama tulos havaittiin aiemmassa UEF–TAU-mittauskampanjassa, ja väitös vahvistaa havainnon entistä tarkemmilla mittauksilla.
Tutkimuksen ehkä pysäyttävin tulos liittyy hiukkaspäästöihin. Yksittäinen 30 minuutin esilämmitys bensiinikäyttöisellä lisälämmittimellä tuotti saman määrän yli 23 nanometrin kokoisia hiukkasia kuin 97 kilometrin ajo Euro 6 -autolla.
Diesel-lämmittimien tulokset olivat samalla tasolla tai pahempia. Lisäksi esilämmitys ei vähentänyt juurikaan ajonaikaisia hiukkasten lukumääräpäästöjä, vaikka hiukkasmassa hieman laskikin joillain autoilla.
Väitöstyön laboratoriomittaukset osoittivat, että pakokaasujen kemiallinen ikääntyminen tuottaa huomattavia määriä uusia hiukkasia. Aged-aerosolien massa kasvoi 1–3 kertaluokkaa verrattuna tuoreeseen päästöön. Tämä tekee lisälämmittimien kokonaispäästöistä vielä aiempaa vakavamman ilmansuojelukysymyksen.
Oikarinen muistuttaa, että dieselautojen hiukkassuodattimet poistavat käytännössä kaikki moottorin tuottamat kiinteät hiukkaset. Silti ajossa mitataan merkittäviä päästöpiikkejä, koska polttoainekäyttöinen lämmitin käynnistyy automaattisesti myös ajon aikana – ilman minkäänlaista jälkikäsittelyä.
Lisälämmitinpäästöjä ei nykyisin lasketa ajoneuvojen virallisiin päästöihin. Väitöstyö esittää, että tämä tulisi korjata, sillä lämmittimien päästöt eivät ole ”pieni sivuseikka” vaan todellinen kuormittaja:
- Lisälämmitinpäästöt eivät ole mitättömän pieniä moottoripäästöihin verrattuna. Niiden sisällyttäminen ajoneuvojen päästörajoihin loisi kannusteen kehittää vähäpäästöisiä ratkaisuja.
Dieselauton esilämmitys lisää ajon mukavuutta ja voi vähentää moottorin mekaanista kulumista. Mutta väitöstyö osoittaa yksiselitteisesti, että polttoainekäyttöinen esilämmitin lisää kokonaispolttoaineenkulutusta, lämmitys ei vähennä ajonaikaisia päästöjä ja tuottaa pienhiukkasia, jotka ovat määrällisesti poikkeuksellisen suuria.
Oikarisen tutkimus antaa vahvan perusteet sille, että lisälämmittimien päästöt on jatkossa huomioitava samoin kuin moottoripäästöt sekä sääntelyssä että kansallisissa päästöinventaarioissa.