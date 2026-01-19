Rohde & Schwarz on esitellyt uuden NGT3600 -tasavirtalähdesarjan. Sarjan ydin on kaksikanavainen R&S NGT3622, joka on suunniteltu monipuolisiin testaus- ja mittaussovelluksiin tuotekehityksessä, laadunvarmistuksessa ja tuotannossa.
NGT3622 yhdistää samaan laitteeseen kaksi täysin itsenäistä 1800 watin teholähdettä. Kanavia voidaan käyttää erikseen tai kytkeä sarjaan tai rinnan. Näin käyttäjä voi tuplata joko jännitteen tai virran tarpeen mukaan. Useampi laite voidaan myös ketjuttaa, jolloin kokonaisteho kasvaa entisestään.
Teholähde tuottaa erittäin puhdasta ja vakaata tasajännitettä. Jännite- ja virtavärivät ovat hyvin alhaisia. Virran resoluutio on 100 mikroampeeria ja jännitteen 1 millivoltti. Tämä mahdollistaa tarkat kuormitustestit ja mittaukset vaativissa sovelluksissa.
Laite soveltuu muun muassa DC-DC-muuntimien ja virtalähteiden testaukseen, akku- ja latausprofiilien simulointiin sekä tehoelektroniikan hyötysuhde- ja lämpömittauksiin. Autoteollisuudessa se tukee 48 voltin sähköjärjestelmien testausta. Käyttökohteita löytyy myös uusiutuvan energian, ilmailun ja puolustuksen sovelluksista.
Kaikki R&S NGT3600 -sarjan mallit ovat suoraan räkkiasennettavia. Ne kuuluvat Rohde & Schwarzin ESSENTIALS-tuoteperheeseen. Lisätietoja täällä.