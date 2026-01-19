Rohde & Schwarz on esitellyt uuden NGT3600 -tasavirtalähdesarjan. Sarjan ydin on kaksikanavainen R&S NGT3622, joka on suunniteltu monipuolisiin testaus- ja mittaussovelluksiin tuotekehityksessä, laadunvarmistuksessa ja tuotannossa.

Amazon Web Services (AWS) on ottanut merkittävän askeleen Euroopan digitaalisen suvereniteetin vahvistamisessa. Yhtiö on tuonut yleisesti saataville AWS European Sovereign Cloud -ratkaisun, jonka keskeinen lupaus on yksiselitteinen: eurooppalaisten asiakkaiden data, metadata ja pilvipalveluiden hallinta pysyvät kokonaan EU:n sisällä.

Puolijohdeteollisuus ylittää ensimmäistä kertaa biljoonan dollarin liikevaihdon rajan vuonna 2026. Taustalla on ennen kaikkea tekoälyn räjähdysmäinen kasvu, joka ohjaa investointeja muisti- ja logiikkapiireihin sekä datakeskuksiin, arvioi Omdia tuoreessa markkinaennusteessaan.

Tekoälymarkkinan nopea kasvu ohjautuu lähivuosina ennen kaikkea datakeskuksiin. Tuoreen ennusteen mukaan suurin osa tekoälyyn käytettävistä investoinneista kohdistuu palvelimiin, kiihdyttimiin, verkkoihin ja konesali-infrastruktuuriin, ei niinkään uusiin sovelluksiin.

Ohjelmistopohjaiset ajoneuvot avaavat valtavan määrän uusia mahdollisuuksia. Sovelluksia ja toimintoja syntyy jatkuvasti lisää, ja niiden avulla ajokokemuksesta pyritään tekemään entistä turvallisempi, miellyttävämpi ja paremmin verkottunut. Jos ADAS ja V2X ovat muotitermejä, tarkka ajoitus on perusta.

Kiinalaisen Oppon Find X9 on tullut myyntiin Suomessa 999 euron hintaluokkaan. Tässä mallissa huomio kannattaa ohjata yhteen asiaan. Akunkesto on poikkeuksellinen. Se muuttaa arjen käytön rytmin, koska puhelinta ei tarvitse ladata rutiininomaisesti joka yö.

Verkkolaitevalmistaja Ericsson aikoo vähentää henkilöstöään Ruotsissa noin 1 600 henkilöllä, mikä vastaa noin 12 prosenttia työntekijöistä. Yhtiön ttiedotteen mukaan irtisanomisvaroitukset ovat osa toimia, joilla pyritään varmistamaan yhtiön kilpailukyky.

Suomalaisten huoltovarmuuskriittisten yritysten kyberturvallisuus ei kehity samaa vauhtia kuin uhkaympäristö. Huoltovarmuuskeskuksen tuoreen Kyberkypsyys toimialoilla 2025 -selvityksen mukaan kansallinen kyberkypsyys on noussut vuodesta 2022 vain marginaalisesti, vaikka geopoliittinen tilanne, valtiollinen kybertoiminta ja toimitusketjuihin kohdistuvat hyökkäykset ovat lisääntyneet merkittävästi.

Puolijohdesuunnittelun työkalumarkkina kasvaa, mutta kasvu ei tule perinteisistä EDA-työkaluista. Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä nopeimmin kasvanut segmentti oli puolijohde-IP, eli valmiiden IP-lohkojen lisensointi ja myynti.

Mobiilisovellusten kuluttajakulutus kasvoi vahvasti vuonna 2025, vaikka sovellusten latausmäärät laskivat edelleen, kertoo analytiikkayritys Appfigures vuoden 2025 raportti. Kuluttajien mobiilisovelluksiin käyttämä rahamäärä kasvoi noin 155,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin eli reiluun 138 miljardiin euroon.

Kiinteät akut ovat yksi akkutekniikan suurimmista lupauksista, mutta samalla yksi vaikeimmista kaupallistaa. Juuri julkaistu korealaistutkimus osoittaa osuvasti, miksi aihe on edelleen laboratoriovaiheessa. Samalla se selittää hienosti, miksi suomalaisen Donut Labin kiinteä akku on noussut poikkeuksellisen kovaan kansainväliseen huomioon.

Muistipula on noussut yhdeksi koko elektroniikkateollisuuden pahimmista pullonkauloista. Eteläkorealainen SK hynix vastaa tilanteeseen poikkeuksellisen suurella investoinnilla. Yhtiö ilmoitti sijoittavansa 19 biljoonaa Korean wonia, eli noin 13 miljardia dollaria, uuteen tehtaaseen. Uusi tuotantolaitos rakennetaan Cheongjuun Etelä-Koreaan, jossa SK hynixillä on jo merkittävää muistituotantoa.

Merenkäynti on yksi vaativimmista ympäristöistä mittaustekniikalle. Alusten ja offshore-laitteiden liike on hallittava senttimetrien tarkkuudella, jos halutaan automatisoida kuormankäsittelyä, mittauksia tai navigointia. Hollantilaisen Xsensin liikeanturit ottavat nyt tässä merkittävän harppauksen.

OMRON Electronic Components Europe on esitellyt uudet G3VM-sarjan MOSFET-releet, jotka on suunnattu vaativiin testaus- ja mittaussovelluksiin. Uutuuksien keskeinen etu on erittäin nopea kytkentä ja pieni signaalikapasitanssi poikkeuksellisen kompaktissa kotelossa.

Yhdysvallat kiristää lentokenttien turvatarkastuksia kesän 2026 jalkapallon MM-kisojen alla. Maan liikenneturvallisuusviranomainen Transportation Security Administration (TSA) on myöntänyt useiden miljoonien dollarien sopimuksen Rohde & Schwarzille uusien kehonkuvantamisskannerien toimittamisesta kisojen isäntäkaupunkien lentokentille.

Mercedes on ottanut merkittävän askeleen kohti Teslan pitkään hallitsemaa aluetta: ovelta ovelle -itseajamista. Kuljettaja vastaa edelleen siitä, että kaikki toimii, mutta auto hoitaa ajamisen koko matkan. Mercedes on tarjonnut toiminnon vuodenvaihteesta lähtien Kiinassa ja aikoo tuoda sen pian Yhdysvaltoihin, missä Tesla on pitkään ollut käytännössä ainoa vastaavaa tarjoava valmistaja.

Satelliittipaikannuksen häirintä Suomessa on lisääntynyt selvästi vuoden 2022 jälkeen, ja häiriöt painottuvat erityisesti Itä-Suomeen. Maanmittauslaitos katsoo, että Suomi tarvitsee uusia teknisiä ja tutkimuksellisia ratkaisuja suojautuakseen Venäjältä tulevaa GNSS-häirintää vastaan.

Fujitsun Activate Now -tapahtumassa Helsingissä yhtiön Suomen ja Viron varatoimitusjohtaja Ilona Ylinampa varoitti kvanttilaskennan muodostamasta tulevasta kyberuhasta. Hänen mukaansa yritysten on varauduttava ajoissa, koska salausmenetelmien murtumisen aikataulua ei tunneta.

Tekoälyn nopea yleistyminen siirtää yritykset kokeiluista tuotantoon, mutta kehitys vaatii sekä lisää osaamista että merkittävästi enemmän laskentakapasiteettia. Näin linjasi Microsoft Suomen toimitusjohtaja Teemu Vidgrén Fujitsu Activate Now -tapahtumassa Helsingissä.

Slack väittää, että sen uudistettu tekoälypohjainen Slackbot voi säästää työntekijältä 5–20 tuntia työaikaa viikossa. Kyse on Salesforce-konsernin sisäisistä mittauksista, joissa Slackbotia on testattu laajasti omien työntekijöiden käytössä ennen tammikuun julkista julkaisua.