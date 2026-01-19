RECOM avaa tuotekehityskeskuksen tuotannon viereen

RECOM Power GmbH avaa uuden tuotekehityskeskuksen ja SMT-prototypointilinjan Xiameniin. Yhtiön mukaan ratkaisu ei ole pelkkä kapasiteettilaajennus, vaan strateginen muutos, jossa tuotekehitys tuodaan fyysisesti lähelle valmistusta.

Käytännössä RECOM kokoaa saman katon alle tuotekehityksen, suunnittelun ja laadunvarmistuksen. Kun suunnittelijat ja tuotanto työskentelevät rinnakkain, piirilevyjen ja tehonmuunninten rakenteita voidaan muuttaa nopeasti ennen sarjatuotantoa. Iterointikierrokset lyhenevät selvästi.

Keskeinen tekijä on oma pintaladontaan pystyvä prototypointilinja. Sen avulla RECOM pystyy valmistamaan toimivia prototyyppejä ja pieniä esisarjoja ilman ulkopuolisia alihankkijoita. Asiakkaat saavat näytteet nopeammin, ja suunnittelua voidaan hienosäätää suoraan mittausten ja palautteen perusteella. Tämä on teholähteissä kriittistä, sillä pienetkin muutokset hyötysuhteessa, lämmönhallinnassa tai EMC-käyttäytymisessä vaikuttavat lopputuotteeseen.

Sijainti Kiinassa liittyy myös toimitusketjuun. Suuri osa elektroniikkakomponenteista ja kokoonpanosta on Aasiassa. Kun tuotekehitys on fyysisesti lähellä komponenttitoimittajia ja valmistuslinjoja, RECOM pystyy reagoimaan nopeammin saatavuusongelmiin ja vaihtoehtoisiin komponentteihin. Tämä on noussut tärkeäksi tekijäksi viime vuosien toimitusketjuhaasteiden aikana.

Paikallinen tuotekehitys tukee lisäksi Aasian markkinoita. Teollisuus-, automaatio- ja telekommunikaatioasiakkaat edellyttävät usein sovelluskohtaisia ratkaisuja ja alueellisia sertifiointeja. Xiamenin keskus mahdollistaa nopeamman räätälöinnin ilman, että kaikki kehitystyö kulkee Euroopan kautta.

RECOM korostaa, että uusi keskus ei korvaa yhtiön Euroopan tai Yhdysvaltojen yksiköitä. Kyse on globaalista kehitysmallista, jossa eri alueet täydentävät toisiaan. Xiamenin rooli on erityisesti nopeassa prototypoinnissa, valmistettavuuden optimoinnissa ja tuotantoon siirrossa.