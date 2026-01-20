Geotabin laaja telematiikka-analyysi osoittaa, että sähköautojen pikalataus kuluttaa akustoa selvästi nopeammin kuin hidas lataus. Aineisto perustuu yli 22 000 ajoneuvoon ja 21 eri automalliin. Tulokset koskevat todellista käyttöä, eivät laboratoriotestejä.
Geotabin mukaan korkeatehoinen DC-pikalataus yli 100 kilowatin teholla on suurin yksittäinen akustoa kuormittava tekijä. Ajoneuvoissa, joissa pikalatauksen osuus ylitti 12 prosenttia kaikista latauksista, akun kapasiteetti heikkeni keskimäärin 3,0 prosenttia vuodessa. Vastaavasti pääosin AC-latausta tai matalatehoista latausta käyttävissä autoissa vuosittainen heikkeneminen oli 1,5 prosenttia.
Koko ajoneuvokantaa tarkasteltaessa keskimääräinen vuosittainen degradaatio oli 2,3 prosenttia. Tämä on enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava luku oli 1,8 prosenttia. Geotab selittää muutosta pikalatauksen yleistymisellä uudemmissa automalleissa.
Jos kapasiteetin heikkenemistä tarkastellaan lineaarisesti, pikalatausta painottavassa käytössä akku saavuttaa usein käytetyn 80 prosentin tason noin seitsemässä vuodessa. Hitaasti ladattaessa sama raja saavutetaan tyypillisesti vasta yli 13 vuodessa. Geotabin mukaan degradaatio ei kuitenkaan kiihdy 80 prosentin jälkeen, vaan jatkuu suunnilleen samalla tahdilla.
Ilmasto vaikuttaa tuloksiin. Kylmissä olosuhteissa akkujen kuluminen on hitaampaa, koska lämpörasitus jää pienemmäksi. Tämä on etu pohjoismaisille käyttäjille. Lisäksi uudemmissa sähköautoissa on aiempaa parempi akkujen aktiivinen jäähdytys, kehittyneemmät akunhallintajärjestelmät ja varauspuskurit, jotka suojaavat kennoja ääripäiltä.
Johtopäätös on selvä. Pikalataus on hyödyllinen ja usein välttämätön, mutta arkikäytössä hidas lataus pidentää akuston käyttöikää selvästi. Geotabin suositus on käyttää pikalatausta tarpeen mukaan ja pitää pitkissä seisokeissa akun varaustaso 20 ja 80 prosentin välillä.