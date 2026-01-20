Uusi tekniikka sulattaa tuulilasin 60 sekunnissa

Tuulilasin huurtuminen ja jäätyminen on sähköautoille selvä ongelma. Perinteinen lämmitykseen perustuva sulatus kuluttaa paljon energiaa ja toimii hitaasti kovassa pakkasessa. Nyt markkinoille on tulossa tekniikka, joka irrottaa jään tuulilasista jopa minuutissa ja murto-osalla energiankulutuksesta.

Yhdysvaltalainen Betterfrost Technology on kehittänyt menetelmän, jossa lasiin syötetään tarkasti ohjattuja sähköpulsseja. Ideana ei ole sulattaa koko jääkerrosta, vaan heikentää jään ja lasin välistä sidosta. Kun rajapintaan syntyy ohut nestemäinen kerros, jää irtoaa lähes välittömästi.

Tekniikka perustuu 48 voltin tehosyöttöön ja suuriin hetkellisiin virtapulsseihin. Tässä Betterfrost hyödyntää Vicorin suuritehotiheyksisiä DC-DC-muuntimia, jotka muuntavat sähköautojen 400 tai 800 voltin akkujännitteet turvallisesti 48 volttiin. Ratkaisu kykenee reagoimaan nopeasti kuormituksen muutoksiin ja tuottamaan tasaisia pulssisarjoja lasipintaan.

Valmistajan mukaan tuulilasi voidaan sulattaa alle 60 sekunnissa. Parhaimmillaan aikaa on mitattu 42 sekuntiin. Energiankulutus on jopa 20 kertaa pienempi kuin perinteisissä ilmastointiin perustuvissa sulatusjärjestelmissä, jotka voivat viedä pakkasessa kymmeniä minuutteja.

Sähköautoissa hyöty on ilmeinen. Polttomoottoriautoissa tuulilasin sulatus on pitkälti perustunut moottorin hukkalämpöön, mutta sähköautoissa samaa ilmaista lämpöä ei ole. Sulatus vie suoraan energiaa ajoakusta ja lyhentää toimintamatkaa. Nopeampi ja energiatehokkaampi ratkaisu parantaa sekä turvallisuutta että käytettävyyttä.

Tekniikka ei ole merkittävä vain sähköautoille. Myös Suomen talvi asettaa vaatimuksia, joihin nykyiset ratkaisut eivät aina vastaa. Nopea sulatus heti liikkeellelähdön jälkeen parantaa näkyvyyttä ja vähentää tarvetta pitkälle esilämmitykselle.

Betterfrost kertoo neuvottelevansa jo autonvalmistajien, Tier 1 -toimittajien ja kuljetuskaluston operaattoreiden kanssa. Ensimmäiset sovellukset nähdään todennäköisesti raskaassa kalustossa ja premium-luokan sähköautoissa, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa tekniikka laajempaan käyttöön lähivuosina.