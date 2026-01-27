Vincit: Tekoälyagentit tuottavat valtaosan koodista

Vincit Oyj on siirtynyt ohjelmistokehityksessä nopeasti agenttipohjaiseen tekoälyn hyödyntämiseen. Yhtiön Digital Solutions -yksikön johtaja Jarno Rikaman mukaan tekoälyagentit tuottavat jo valtaosan koodista ja testauksesta, ja niitä käytetään läpi koko kehityksen elinkaaren aina ylläpidosta tietoturvahaavoittuvuuksien havaitsemiseen ja arkkitehtuurisuunnitteluun.

- Vincitillä tekoäly ei ole erillinen työkalu tai yksikkö, vaan osa kaikkea tekemistä. Olemme siirtyneet chattipohjaisesta käytöstä agenttivetoiseen toimintamalliin, jossa tekoäly osallistuu kehitykseen alusta loppuun, Rikama sanoo.

Rikaman mukaan Vincitin asiakasprojekteissa hyödynnetään sekä avoimia että suljettuja tekoälymalleja, mutta käytännössä ratkaisut nojaavat pääosin kaupallisiin suljettuihin malleihin. Valintoja ohjaavat erityisesti asiakkaiden tietoturva- ja datavaatimukset sekä se, missä ympäristössä malleja voidaan ajaa. Mallien kustannusten Rikama kuvaa olevan kokonaishyötyihin nähden yleensä pieniä.

Ohjelmistokehittäjän arjessa muutos on ollut perustavanlaatuinen. Tekoälyagentit eivät ainoastaan generoi koodia, vaan osallistuvat testaukseen, ylläpitoon ja tietoturvaan sekä laajempaan kokonaisuuksien suunnitteluun. Rikaman mukaan myös arkkitehtuurit, projektikokonaisuudet ja yksittäisten ominaisuuksien suunnittelu tehdään yhä useammin tekoälyn tukemana.

Asiakasorganisaatioiden suurin haaste ei Rikaman mukaan ole teknologia, vaan muutosjohtaminen. - Tekoälyä kokeillaan paljon, mutta usein vain irrallisina pilotteina. Kokonaisvaltaiseen muutokseen ei uskalleta ryhtyä, vaikka tekoälyn todellinen hyöty syntyy vasta, kun se integroidaan osaksi ydinliiketoimintaa ja johtamismalleja.

Vincitin näkökulmasta tekoälyn sivuuttaminen ei ole enää realistinen tai kilpailukykyinen vaihtoehto. Rikaman mukaan yhtiö kohtaa harvoin tilanteita, joissa asiakas haluaisi jättäytyä kokonaan tekoälyn ulkopuolelle. Sen sijaan painopiste on siinä, miten tekoälyä hyödynnetään asiakaskohtaisten rajoitteiden ja vaatimusten puitteissa.

Täysin rajatonta tekoälyn käyttö ei Rikaman mukaan silti ole. - Erityisesti laajojen ja vanhojen koodikantojen haltuunotto sekä syvää domain- ja liiketoimintaosaamista vaativat tehtävät ovat edelleen alueita, joissa ihmisen rooli korostuu.

Rikama varoittaa myös niin sanotusta AI-velasta, jossa liiallinen tai huonosti hallittu tekoälyn käyttö voi luoda valheellisen hallinnan tunteen ja kääntyä hyötyjä vastaan.

Rikama aloitti Vincitin Digital Solutions -yksikön johtajana täänään. Nimitys tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden vauhdittaa AI-natiiviksi kutsumaansa toimintamallia aikana, jolloin ohjelmistokehityksen pelisäännöt muuttuvat kuukausissa, eivät vuosissa.