Bittium on solminut sopimuksen Naton tietojärjestelmävirasto NATO Communications and Information Agencyn kanssa. Kyse on hankintakehyksestä, joka asettaa Bittiumin suositelluksi toimittajaksi Naton ja sen jäsenmaiden käyttöön. Käytännössä tämä avaa yhtiölle pikareitin Naton hankintoihin.
Sopimus on niin sanottu Basic Ordering Agreement. Se ei ole yksittäinen tilaus. Se mahdollistaa sen, että Nato ja jäsenmaat voivat hankkia Bittiumin tuotteita ja ratkaisuja ilman raskaita erillisiä kilpailutuksia. Hankintaprosessi nopeutuu merkittävästi.
Keino koskee kaupallisesti saatavilla olevia ratkaisuja. Nato voi ostaa käyttöön tietoturvallisia älypuhelimia, salattuja viestintäohjelmistoja ja niihin liittyviä lisälaitteita. Ratkaisut ovat heti operatiivisessa käytössä. Ne on tarkoitettu vastaamaan kasvaviin kyberuhkiin.
Bittiumin mukaan sopimus on merkittävä osoitus luottamuksesta. Puolustus- ja tietoturvaliiketoiminnan johtaja Tommi Kangas sanoo, että kehys helpottaa korkeatasoisten tietoturvaratkaisujen käyttöönottoa Nato-maissa. Samalla yhtiö voi tukea Naton kyberturvallisuutta ja kriittisiä suorituskykyjä.
Sopimuksen piiriin kuuluvat Bittium Tough Mobile -älypuhelimet sekä SafeMove- ja Secure Call -ohjelmistot. Ne mahdollistavat salatut yhteydet, suojatun puheen ja mobiililaitteiden hallinnan. Ohjelmistot tukevat Androidia, iOS:ää ja Windowsia, mikä mahdollistaa koko organisaation kattavan suojatun viestinnän.
Erityisen tärkeää Natolle on ratkaisujen yhteentoimivuus. SafeMove Mobile VPN yhdistää taktiset verkot ja 4G- ja 5G-mobiiliverkot tietoturvallisesti. Tämä vastaa Naton nykyistä tarvetta yhdistää sotilaalliset ja kaupalliset verkot hallitusti.
Bittiumin Tough Mobile 2 C on hyväksytty NATO Restricted -tason käyttöön. Se on tarkoitettu viranomaisten ja valtionhallintojen väliseen luottamukselliseen viestintään. Myös uusin Tough Mobile 3 perustuu kaksoiskäyttöjärjestelmään, jossa henkilökohtainen ja ammatillinen käyttö on täysin eriytetty. Sopimus ei takaa välitöntä myyntipiikkiä. Se antaa Bittiumille pitkäaikaisen ja strategisesti tärkeän aseman Naton hankintajärjestelmässä.