Norjalainen TouchNetix on esitellyt uuden AX24A-ohjaimen, joka yhdistää kosketus- ja voimatunnistuksen samaan piiriin. Yhdellä ohjaimella voidaan käsitellä jopa 22 painiketta. Ratkaisu on suunnattu teollisuus-, auto- ja viihde-elektroniikan käyttöliittymiin.
AX24A perustuu yhtiön aXiom-teknologiaan. Se tunnistaa sekä kevyen kosketuksen että varsinaisen painalluksen. Painike voidaan määritellä aktivoitumaan vasta, kun kosketuksen lisäksi saavutetaan tietty voima. Tämä vähentää tahattomia painalluksia, jotka ovat yleinen ongelma kosketuspohjaisissa käyttöliittymissä.
Ohjain tukee myös pelkkää voimatunnistusta. Tällöin painikkeet voidaan sijoittaa esimerkiksi metallipaneelin taakse. Ratkaisu toimii luotettavasti myös kosteissa ja vaativissa ympäristöissä, joissa perinteinen kosketustunnistus on epävarmaa.
AX24A tukee haptista ja LED-palautetta. Palautteet voidaan kytkeä painikkeisiin makro-ohjatuilla I²C- tai GPIO-sekvensseillä. Tämä mahdollistaa nopean ja täsmällisen vasteen ilman viivettä.
Voimatunnistuksen mitta-alue ulottuu 20 grammasta 20 kiloon. Vaste on lineaarinen ja havaitsee mikronitason muutokset. Tämän ansiosta ohjain soveltuu myös peliohjaimiin, joissa mekaanisten osien kuluminen on perinteisesti ollut ongelma.
TouchNetixin mukaan uusi ohjain avaa mahdollisuuden korvata mekaaniset painikkeet kokonaan. Samalla käyttöliittymien kestävyys paranee ja elinikä pitenee. AX24A toimitetaan 40-nastaisessa QFN-kotelossa ja se on tarkoitettu suoraan sarjatuotantoon.