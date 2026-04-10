PC-markkina kasvoi vielä alkuvuonna, mutta pinnan alla kytee nopeasti syvenevä kustannuskriisi. Analyysiyhtiö Omdian tuore data paljastaa, että tietokoneiden keskeisten komponenttien hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen rajusti. Ja nousu jatkuu.
Kyse ei ole pienestä heilahtelusta, vaan rakenteellisesta muutoksesta. PC:n muistien ja tallennuksen BOM-kustannukset (bill of materials) on noussut vuoden aikana jopa 122–237 dollaria konetta kohden, kokoonpanosta riippuen. Ja pahin on vielä edessä, sillä kustannusten odotetaan nousevan edelleen koko vuoden 2026 ajan.
Käytännössä nousu kohdistuu kahteen kriittiseen komponenttiin: DRAM-muistiin ja tallennusratkaisuihin. Molemmissa hintapaine on suoraan sidoksissa tekoälybuumiin, joka imee kapasiteettia datakeskuksiin. Kun jättikokoiset AI-datakeskukset ostavat muistia aggressiivisesti, perinteinen PC-markkina jää kakkoseksi.
Seuraukset ovat väistämättömiä. PC-valmistajien katteet ovat jo valmiiksi ohuita, eikä useiden satojen dollarien lisäkustannusta voi enää absorboida toimitusketjussa. Hinnankorotukset siirtyvät väistämättä jakelukanavaan ja lopulta loppuasiakkaalle.
Erityisen kovaa isku osuu edullisimpiin laitteisiin. Omdian mukaan komponenttikustannusten nousu syö suhteellisesti suurimman osan juuri edullisempien eli ns. entry-tason PC-koneiden katteista. Halvin hintaluokka on ensimmäinen, joka joutuu väistymään. Joko hinnat nousevat tai tuotteet katoavat.
Samalla markkinan dynamiikka muuttuu. Premium-luokan valmistajat, joilla on vahva hinnoitteluvoima, selviävät tilanteesta paremmin. Sen sijaan volyymiin nojaavat toimijat joutuvat puristuksiin, kun kustannuspaineet kasvavat nopeammin kuin kysyntä.
Taustalla vaikuttaa laajempi trendi: tekoäly ei enää pelkästään kasvata uutta markkinaa, vaan alkaa aktiivisesti syrjäyttää vanhaa. PC ei enää ole prioriteetti komponenttitoimituksissa.
Alkuvuoden maltillinen PC-kasvu näyttäytyykin nyt eri valossa. Se ei ollut kysyntäpiikki, vaan ennakoiva liike ennen hinnankorotuksia. Kun kustannukset realisoituvat täysimääräisesti, markkina kohtaa väistämättä seuraavan vaiheen: kallistumisen – ja mahdollisesti supistumisen.