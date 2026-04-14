Nato on tehnyt ensimmäisen sijoituksensa suomalaiseen yhtiöön. Kohteena on Kelluu, jonka autonomiset ilmalaivat lupaavat ratkaista yhden modernin valvonnan keskeisistä ongelmista: jatkuvan tilannekuvan puutteen.
Yhtiö keräsi 15 miljoonan euron Series A -rahoituksen, jota johtaa NATO Innovation Fund. Kyseessä on rahaston ensimmäinen sijoitus Suomeen. Mukana ovat myös Tesi, Keen Venture Partners ja Gungnir Capital.
Joensuussa vuonna 2018 perustettu Kelluu kehittää autonomisia, vedyn nostovoimaan perustuvia ilmalaivoja. Niiden rooli on sijoittua satelliittien ja droonien väliin.
Satelliitit kattavat laajoja alueita, mutta tarkkuus ja päivitystiheys eivät riitä moniin operatiivisiin tarpeisiin. Droonit tuottavat tarkkaa dataa, mutta niiden lentoajat ovat rajallisia ja toiminta vaikeutuu esimerkiksi arktisissa olosuhteissa.
Kelluun ilmalaivat on suunniteltu jatkuvaan valvontaan. Ne pystyvät operoimaan yli 12 tuntia kerrallaan, kestävät jopa -33 asteen lämpötiloja ja toimivat myös GPS-häirinnän aikana. Yhdestä tukikohdasta operoiva viiden aluksen järjestelmä voi kattaa jopa 30 000 neliökilometrin alueen.
Yhtiö on ollut mukana Naton DIANA -ohjelmassa vuodesta 2024. Ohjelman kautta syntynyt yhteistyö johti nyt toteutuneeseen sijoitukseen.
Tesin sijoitusjohtaja Keith Bonnici pitää kierrosta merkittävänä myös laajemmin. – Tämä on vahva signaali siitä, että suomalainen puolustus- ja dual-use -osaaminen kiinnostaa kansainvälisiä sijoittajia.
Rahoituksella Kelluu aikoo kasvattaa ilmalaivastoaan, kehittää teknologiaa ja vahvistaa tekoälyosaamista. Yhtiön tavoite ei ole pelkkä valvonta-alusta, vaan jatkuva datakerros, jota voidaan hyödyntää sekä puolustuksessa että siviilikäytössä. Samaa teknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi rajavalvonnassa, kriittisen infrastruktuurin suojauksessa ja ympäristön seurannassa.