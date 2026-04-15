Analogipiirien markkina käy nyt kuumana. Hinnat nousevat ja toimitusajat venyvät. Yhdysvaltalainen Silanna Semiconductor yrittää kääntää asetelman päälaelleen lupaamalla jotain poikkeuksellista. Yhtiö tarjoaa kahden vuoden hintalukon kaikille suorituskykyisille AD-muuntimilleen.
Yhtiö reagoi suoraan markkinatilanteeseen, jossa suuret toimittajat ovat nostaneet analogi- ja sulautettujen piirien hintoja jopa 15–85 prosenttia. Silannan mukaan asiakkaat kärsivät erityisesti kesken tuotantosyklin muuttuvista hinnoista ja heikosta saatavuudesta.
Varsinainen tekninen kulma löytyy arkkitehtuurista.
Silanna ei suunnittele jokaista AD-muunninta erikseen, vaan käyttää omaa Plural™-alustaansa. Sen avulla yhdestä piirisukupolvesta voidaan luoda satoja eri SKU-versioita eri resoluutioilla ja ominaisuuksilla. Tarjonta kattaa tällä hetkellä 10–16-bittiset ADC:t.
Lähestymistapa muistuttaa enemmän digitaalipiirien platform-ajattelua kuin perinteistä analogisuunnittelua, jossa jokainen komponentti on pitkälti räätälöity erikseen. Tuloksena on suurempi tuotantovolyymi per piiri, pienemmät suunnittelukustannukset ja ennen kaikkea parempi toimitusvarmuus.
Silannan mukaan juuri tämä skaalaetu mahdollistaa myös hintalukon. Kun samaa peruspiiriä valmistetaan suuria määriä, kapasiteettiriskit pienenevät eikä yksittäisten komponenttien saatavuus muodostu pullonkaulaksi.
Yhtiö väittää lisäksi, että sen ADC:t yltävät suorituskyvyssä vähintään samalle tasolle kuin kilpailijoiden ratkaisut, jotka ovat nyt monin paikoin joko kalliita tai vaikeasti saatavia. Jos malli toimii, se voi olla merkittävä suunnanmuutos analogipiirien markkinassa, jossa on totuttu laajaan mutta hajanaiseen komponenttivalikoimaan.