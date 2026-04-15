PC-alaa vetää pelko kallistuvista komponenteista

PC-toimitukset kasvoivat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 2,5 prosenttia 65,6 miljoonaan laitteeseen. IDC:n mukaan kasvu nojaa kuitenkin osin ennakoivaan ostamiseen, Windows 10 -siirtymään ja uusiin malleihin, kun samaan aikaan muistipula, logistiikkahäiriöt ja nousevat hinnat alkavat jo jarruttaa markkinaa.

PC-markkina pysyi alkuvuonna vielä kasvussa, mutta IDC:n luvut viittaavat siihen, että veto heikkenee nopeasti vuoden edetessä. Tutkimusyhtiön alustavien tietojen mukaan perinteisten PC-laitteiden toimitukset nousivat tammi–maaliskuussa 65,6 miljoonaan kappaleeseen, mikä tarkoittaa 2,5 prosentin vuosikasvua.

Kasvun taustalla ei kuitenkaan näytä olevan yksiselitteisesti vahvistuva loppukysyntä. IDC nostaa esiin kolme tekijää: komponenttien hinnannousun ennakoinnin, Windows 10 -ympäristöjen päivitystarpeen sekä uusien laitemallien tuoman hetkellisen piristyksen. Tämä on olennainen ero, koska se viittaa osin etupainotteiseen kysyntään eikä välttämättä markkinan rakenteelliseen vahvistumiseen.

Samaan aikaan markkinan ongelmat ovat jo näkyvissä. IDC:n mukaan muistien saatavuus kiristyy ja makrotalouden heikkeneminen painaa kysyntää eri alueilla. Lisäksi Lähi-idän konfliktin vaikutukset heijastuvat kuljetuksiin, mikä nostaa sekä energian että rahdin kustannuksia. Käytännössä tämä kasvattaa järjestelmähintoja koko toimitusketjussa.

Toimittajille vuosi näyttääkin ennen kaikkea kilpailulta saatavuudesta. IDC arvioi, että ne valmistajat pärjäävät parhaiten, jotka ovat onnistuneet varmistamaan muistien saannin ja joilla on tarjontaa useisiin hintaluokkiin. Tämä on suunnittelijan ja ostajan näkökulmasta tärkeä signaali, koska pelkkä tekninen tuote-etu ei välttämättä riitä, jos komponentteja ei saada volyymiin asti.

Valmistajista Lenovo piti kärkipaikan ja kasvatti toimituksiaan 8,6 prosenttia 16,5 miljoonaan koneeseen. Dell nousi 7,7 prosenttia 10,3 miljoonaan laitteeseen, Apple 9,1 prosenttia 6,2 miljoonaan ja Asus peräti 17,1 prosenttia 4,8 miljoonaan. HP oli viiden kärjessä ainoa, jonka toimitukset laskivat. Yhtiön volyymi putosi 4,9 prosenttia 12,1 miljoonaan laitteeseen. Lukujen perusteella IDC:n ennakoimat markkinaosuuksien siirtymät ovat jo käynnissä.

IDC arvioi loppuvuoden toimitusten heikkenevän edelleen, kun komponenttipula ja nousevat hinnat syövät kysyntää. Se tekee ensimmäisestä neljänneksestä enemmänkin välivaiheen kuin merkin pysyvästä käänteestä.

Elektroniikka-alan kannalta tämä on relevanttia siksi, että PC-markkina reagoi nopeasti muistien saatavuuteen, käyttöjärjestelmäsiirtymiin ja logistiikan häiriöihin. Nyt kaikki kolme osuvat samaan aikaan.

