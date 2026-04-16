Fibox rakentaa kasvua sähköistymisen ympärille

Teollisuuden sähköistyminen ja automaatio kasvattavat nopeasti tarvetta suojata elektroniikkaa yhä vaativammissa ympäristöissä. Fibox hakee nyt kasvua tästä murroksesta, jossa kotelointi nousee kriittiseksi osaksi koko järjestelmän luotettavuutta.

Sähköistyminen ei tarkoita pelkästään lisää puolijohteita ja ohjausyksiköitä. Se tarkoittaa myös sitä, että elektroniikka siirtyy yhä useammin pois suojatuista kaapeista suoraan kentälle, alttiiksi kosteudelle, pölylle, lämpötilavaihteluille ja sähkömagneettisille häiriöille. Samalla vaatimukset käyttövarmuudelle kiristyvät esimerkiksi energiaverkoissa, teollisuusautomaatiossa ja kriittisessä infrastruktuurissa.

Tämä kehitys näkyy suoraan myös kotelointiratkaisuissa. Niiden on suojattava herkkiä komponentteja, mutta samalla mahdollistettava lämmönhallinta, helppo asennettavuus ja yhä tiukemmat turvallisuus- ja EMC-vaatimukset. Käytännössä kotelointi ei ole enää mekaaninen lisäosa, vaan osa järjestelmäsuunnittelua.

Fibox toimii tässä markkinassa 22 maassa, ja yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 113 miljoonaa euroa. Kasvua haetaan erityisesti Euroopan suurimmilta markkinoilta, joissa investoinnit sähköverkkoihin, energian jakeluun ja teolliseen automaatioon ovat kiihtymässä. Taustalla vaikuttavat energiamurros, digitalisaatio sekä tarve hajauttaa tuotantoa ja lisätä järjestelmien resilienssiä.

Yhtiö on uudistanut johtoaan tukemaan tätä kasvuvaihetta. Koteloliiketoiminnan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Markus Hettig, jolla on taustaa muun muassa Schneider Electricilta ja Hager Groupista. Talousjohtajaksi on tullut Pasi Niittymäki, ja hallitusta on vahvistettu Jürgen Schäferilla. Nimitykset tukevat yhtiön tavoitetta rakentaa skaalautuva kansainvälinen toimintamalli.

Hettigin mukaan markkina kasvaa vahvojen pitkän aikavälin ajurien vetämänä, mutta samalla asiakasvaatimukset muuttuvat nopeasti. Pelkkä laaja tuoteportfolio ei enää riitä, vaan kilpailu ratkaistaan toimituskyvyllä, nopeudella ja kyvyllä palvella asiakkaita johdonmukaisesti eri markkinoilla.

Fiboxin tausta on suomalaisessa teollisessa osaamisessa. Vuonna 1991 perustettu yhtiö on edelleen perheomisteinen, ja Niemen perhe on aktiivisesti mukana sen kehittämisessä. Seuraava kasvuvaihe nojaa nyt siihen, että kotelointi nähdään osana sähköistyvän maailman infrastruktuuria – ei vain komponenttina, vaan järjestelmätason ratkaisuna.

Kuvassa vasemmalta: Anssi Niemi, Tapani Niemi, Pasi Niittymäki, Markus Hettig ja Jyrki Niemi.