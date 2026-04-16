Nokia tuo DDoS-suojauksen suoraan verkon ytimeen

Nokia ja Cinia tuovat Suomeen uuden mallin kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Kyse ei ole erillisestä turvakerroksesta, vaan ratkaisusta, joka on rakennettu suoraan IP-verkon sisään.

Cinia ottaa käyttöön Nokian Deepfield Defender -teknologiaan perustuvan palvelun, joka tunnistaa ja torjuu palvelunestohyökkäykset reaaliajassa. Tavoitteena on varmistaa, että yhteiskunnan kannalta kriittiset yhteydet pysyvät toiminnassa myös yhä monimutkaisemmassa uhkaympäristössä.

Ratkaisun ydin on siinä, että se hyödyntää suoraan verkon omaa telemetriadataa, kuten IP-liikennevirtoja, BGP-reititystietoa ja DNS-kyselyitä. Näin liikenteestä saadaan kokonaiskuva ilman erillisiä mittalaitteita tai liikenteen purkamista. Analytiikka yhdistetään Nokian ylläpitämään internetin tilannekuvaan, mikä auttaa tunnistamaan poikkeamat ja hyökkäykset nopeasti.

Teknisesti lähestymistapa poikkeaa perinteisistä DDoS-suojauksista, joissa liikennettä ohjataan erillisiin suodatuskeskuksiin. Nyt torjunta tapahtuu suoraan verkon sisällä, mikä lyhentää reagointiaikaa ja vähentää viivettä. Nokian mukaan ratkaisu mahdollistaa koko verkon laajuisen näkyvyyden ja kontekstin ymmärtämisen myös tilanteissa, joissa liikenne on salattua.

Cinia tarjoaa ratkaisun asiakkailleen hallittuna palveluna. Yhtiön valvontakeskukset vastaavat ympärivuorokautisesta seurannasta ja torjunnasta, mikä on keskeistä erityisesti kriittisen infrastruktuurin toimijoille.

Yhteistyö korostaa, että kyberturva on siirtymässä yhä lähemmäs itse verkkoa. Kun analytiikka ja suojaus integroidaan suoraan liikenteen kulkureitteihin, uhkiin voidaan reagoida nopeammin ja tarkemmin kuin erillisillä järjestelmillä.