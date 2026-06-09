Puolijohteiden maailmanlaajuinen myynti on kasvamassa tänä vuonna tasolle, jota vielä muutama vuosi sitten olisi pidetty epärealistisena. Alan tilastointiorganisaatio WSTS ennustaa markkinan kasvavan vuonna 2026 lähes 90 prosenttia 1,51 biljoonaan dollariin.
Kasvun taustalla on ennen kaikkea tekoäly. Datakeskuksiin rakennetaan kiihtyvällä tahdilla uusia AI-palvelimia, jotka tarvitsevat valtavia määriä suorittimia, verkkopiirejä ja erityisesti nopeita HBM-muisteja.
WSTS mukaan muistipiirien markkina kasvaa tänä vuonna peräti 249,5 prosenttia. Muistien myynnin ennustetaan nousevan 230 miljardista dollarista yli 800 miljardiin dollariin. Käytännössä muistimarkkina siis yli kolminkertaistuu vuodessa.
Myös logiikkapiirien markkina jatkaa vahvaa kasvua. WSTS ennustaa sen kasvavan 37 prosenttia yli 411 miljardin dollarin tasolle. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa datakeskusten tekoälykiihdyttimet ja muut laskentapiirit.
Kasvu näkyy myös alueellisesti. Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinan ennustetaan yli kaksinkertaistuvan tänä vuonna 112 prosentin kasvulla. Taustalla ovat erityisesti pilviyritysten ja tekoälyinfrastruktuurin investoinnit. Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun ennustetaan olevan 87 prosenttia. Euroopassakin markkina kasvaisi lähes 60 prosenttia.
Alan kasvu näkyy jo kuukausitasolla. Puolijohdeteollisuuden etujärjestö SIA mukaan huhtikuun puolijohdemyynti nousi 110,5 miljardiin dollariin, mikä oli 93,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Jos ennuste toteutuu, puolijohteiden maailmanmarkkina kasvaa tänä vuonna lähes kaksinkertaiseksi. WSTS arvioi kasvun jatkuvan myös ensi vuonna, jolloin markkinan arvon ennustetaan nousevan jo 1,9 biljoonaan dollariin.