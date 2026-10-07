Microchip laajentaa 10BASE-T1S-valikoimaansa uusilla lähetinvastaanottimilla ja integroiduilla päätesolmuilla. Tavoitteena on helpottaa kokonaan Ethernet-pohjaisten verkkojen rakentamista niin, että myös anturit ja toimilaitteet voidaan liittää suoraan samaan verkkoarkkitehtuuriin.
Uudet LAN8679 ja LAN8680 ovat 10BASE-T1S-lähetin-vastaanottimia kompakteihin verkkosolmuihin muun muassa ajoneuvoissa, teollisuudessa ja robotiikassa. LAN8679 käyttää standardoitua Open Alliance OA3P -liitäntää ja toimitetaan kahdeksannastaisessa VDFN-kotelossa.
LAN8680 vie integroinnin pidemmälle tuomalla samalle piirille myös System Basis Chip -toimintoja, kuten tehonhallinnan, lepo- ja herätystilojen ohjauksen sekä watchdog-valvonnan.
Vielä pidemmälle menee uusi LAN8660X/1X/2X-päätesolmuperhe. Microchip on integroinut PMD-lähetin-vastaanottimen yhden piirin Remote Control Protocol -ratkaisuun. Näin esimerkiksi ohjaussolmut, valaistus, anturit ja audiolaitteet voidaan liittää verkkoon ilman erillistä ulkoista PHY-piiriä.
10BASE-T1S toimii 10 megabitin sekuntinopeudella yhden johdinparin kautta ja tukee multidrop-topologiaa, jossa useat solmut jakavat saman väylän. Microchipin mukaan samaan linjaan voidaan tyypillisesti liittää vähintään kahdeksan solmua. Tämä vähentää kaapelointia ja voi samalla poistaa erillisten yhdyskäytävien tarpeen Ethernet-verkon ja yksinkertaisempien oheisväylien väliltä.
Ratkaisu on erityisen kiinnostava ajoneuvojen vyöhykepohjaisissa arkkitehtuureissa, joissa Ethernet ulottuu vähitellen keskusohjaimista verkon uloimpiin solmuihin asti. Samaa periaatetta voidaan hyödyntää teollisuusautomaatiossa ja robotiikassa.
LAN8679, LAN8680 ja LAN8660X/1X/2X ovat nyt saatavana rajoitettuina näytekappaleina. Piirit on suunniteltu AEC-Q100- ja ISO 26262 -vaatimuksia silmällä pitäen.
Lisätietoja Microchipin SPE-tuotteista löytyy täältä.