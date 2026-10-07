Lähes 3000 euroa: mistä Fold8 Ultrassa oikein maksetaan?

Samsungin Galaxy Z Fold8 Ultra maksaa teratavun tallennustilalla lähes 3000 euroa. Se on summa, jolla puhelimelta sopii odottaa käytännössä kaikkea. Lähes kuukauden jokapäiväisen käytön jälkeen Fold8 Ultran vahvuudet ja kompromissit ehtivät tulla hyvin tutuiksi. Lopputulos on hieman yllättävä. Samsungin kallein puhelin ei ole kaikissa suhteissa yhtiön paras puhelin.

Galaxy Z Fold8 Ultran tärkein ominaisuus käy selväksi heti, kun laitteen avaa. Samsung on onnistunut rakentamaan 8-tuumaisella taittuvalla AMOLED-näytöllä varustetun puhelimen, jonka paksuus avattuna on vain 4,1 millimetriä. Suljettunakin paksuutta on vain 8,9 millimetriä ja painoa 215 grammaa.

Luvut eivät oikein kerro, miltä laite kädessä tuntuu. Avattuna Fold8 Ultra on enemmän pieni tabletti kuin tavallinen puhelin, mutta se ei tunnu raskaalta eikä kömpelöltä. Rakenteen jäykkyys ja saranan toiminta ovat myös tasolla, jota tämän hintaiselta laitteelta pitää odottaa. Kuukauden käytössä sarana ei antanut aihetta epäilyihin, eikä taittuva rakenne muutenkaan vaatinut erityistä varomista normaalissa jokapäiväisessä käytössä.

Suuri sisänäyttö on samalla Fold8 Ultran tärkein perustelu olemassaololle. Verkkosivujen lukeminen, sähköpostit, dokumentit ja kahden sovelluksen käyttäminen rinnakkain toimivat kahdeksan tuuman näytöllä aivan eri tavalla kuin tavallisessa älypuhelimessa. Kun näytön sulkee, käytössä on jälleen normaalin puhelimen kaltainen ulkonäyttö.

Normaalin puhelimen tuntumassa Fold8 Ultra ei kuitenkaan välttämättä voita perinteistä Ultraa. Omassa päivittäisessä käytössä Galaxy S25 Ultra tuntuu leveämpänä laitteena yhden käden käytössä hieman luontevammalta. Fold8 Ultra on suljettuna kapeampi ja sen mittasuhteisiin joutuu totuttelemaan. Tämä on kuitenkin pitkälti maku- ja tottumiskysymys eikä varsinainen puute.

Suorituskyvystä ei lähes 3000 euron laitteessa tarvitse juuri huolehtia. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy kuuluu Android-puhelinten nopeimpaan päähän, eikä lähes kuukauden normaalissa käytössä tullut vastaan tilannetta, jossa Fold8 Ultra olisi tuntunut hitaalta. Erittäin ohuella rakenteella on silti hintansa. Pitkässä raskaassa kuormituksessa puhelin joutuu rajoittamaan järjestelmäpiirin suorituskykyä lämmön pitämiseksi kurissa. Se on 4,1 millimetrin paksuisessa rungossa pikemminkin fysiikan asettama rajoitus kuin arkikäytössä näkyvä ongelma.

Samsung on myös korjannut taittuvien Fold-mallien aikaisempia heikkouksia. Fold8 Ultrassa on 5000 milliampeeritunnin akku ja 45 watin langallinen lataus. Akunkesto ei silti ole laitteen ominaisuus, jonka vuoksi lähes 3000 euroa kannattaisi maksaa. Kahden suuren näytön ja erittäin ohuen rakenteen yhdistelmä asettaa edelleen omat rajansa, eikä Fold8 Ultra edusta markkinoiden kärkeä akun kapasiteetissa tai latausnopeudessa.

Sama pätee yllättäen kameraan. Fold8 Ultrassa on 200 megapikselin pääkamera ja 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, ja niillä saa erittäin hyviä kuvia. Kuukauden käytön perusteella kamera ei kuitenkaan tunnu paremmalta kuin omassa käytössä oleva Galaxy S25 Ultra. Monessa tilanteessa S25 Ultra on vähintään yhtä hyvä.

Suurin ero tulee telekameroista. Fold8 Ultrassa on 10 megapikselin kolminkertainen telekamera, kun Samsungin perinteiset Ultra-mallit tarjoavat monipuolisemman telekamerajärjestelmän ja pidemmän optisen polttovälin. Kun kuvauskohde siirtyy kauemmaksi, Fold8 Ultran lähes 3000 euron hintalappu ei enää näy kuvanlaadussa.

Tässä tullaan Fold8 Ultran ehkä kiinnostavimpaan kysymykseen. Mitä lähes 3000 eurolla lopulta saa?

Ei markkinoiden parasta kamerapuhelinta. Ei suurinta akkua tai nopeinta latausta. Eikä edes sellaista absoluuttista suorituskykyä, jota näin ohut runko voisi ylläpitää loputtomasti täydellä kuormalla.

Rahat menevät ennen kaikkea mekaniikkaan ja näyttötekniikkaan. Samsung on onnistunut pakkaamaan kahdeksan tuuman taittuvan näytön, huippuluokan järjestelmäpiirin, 5000 milliampeeritunnin akun ja erittäin hyvän kamerajärjestelmän vain 4,1 millimetriä paksuun avattuun laitteeseen ilman, että Fold8 Ultrasta on tullut jokapäiväisessä käytössä erityisen kompromissialtis puhelin.

Juuri siinä Fold8 Ultra tekee vaikutuksen kuukaudenkin jälkeen. Lähes 3000 eurolla ei osteta Samsungin parasta kameraa, pisintä akkukestoa tai parasta suorituskykyä. Lisähinta maksetaan ennen kaikkea siitä, että taskussa kulkee kahdeksan tuuman näyttö. Puhelinta käyttäessä sen ympärille rakennetun tekniikan poikkeuksellisuutta tarvitsee ajatella yllättävän vähän. Voisi kiteyttää, että Fold 8 Ultran myötä taipuvasta puhelimesta tuli vihdoin kypsää tekniikkaa.