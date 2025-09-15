Digi toi moduulin energia-alalla yleistyviin mesh-verkkoihin

IoT-ratkaisujen toimittaja Digi International on tuonut markkinoille uuden Digi XBee for Wi-SUN -moduulin, joka vastaa energia-alan ja älykaupunkien kasvavaan tarpeeseen hyödyntää Wi-SUN-verkkoja.

Wi-SUN (Wireless Smart Ubiquitous Network) on avoimeen standardiin perustuva IPv6-mesh-teknologia, jota käytetään muun muassa sähkö- ja vesimittareissa, katuvalaistuksessa sekä uusiutuvan energian ohjausjärjestelmissä. Verkko mahdollistaa pitkän kantaman, itsekorjautuvan yhteyden ja miljooniin laitteisiin skaalautuvan infrastruktuurin.

Digin uusi ratkaisu kokoaa yhteen moduulit, reitittimet ja hallintatyökalut. Silicon Labsin alustalle rakennetut XBee-moduulit toimivat älykkäinä verkon solmuina ja tarjoavat reunalaskentaa sekä Bluetooth LE -yhteyden esimerkiksi sensorien liittämiseen. XBee Hive Border Routerit puolestaan yhdistävät Wi-SUN-verkon LTE-, Wi-Fi- ja Ethernet-liittymiin, mikä helpottaa integraatiota olemassa oleviin yritysverkkoihin. Lisäksi Digi Remote Manager ja XBee Studio tarjoavat keskitetyt työkalut verkkojen hallintaan, valvontaan ja etäpäivityksiin.

Tietoturva on ratkaisuun sisäänrakennettu. Digi TrustFence hyödyntää Silicon Labsin Secure Vault High -teknologiaa, joka suojaa verkkoa laitetason kyberuhkia vastaan.

Digi painottaa yhteentoimivuutta Wi-SUN CERTIFIED -ohjelman kautta sekä tukee tulevaisuudessa integraatioita esimerkiksi Cisco OpenCSMP:n kanssa. Tämä mahdollistaa verkkojen jakamisen energiayhtiöiden ja kaupunkien välillä, mikä voi pienentää käyttöönoton kustannuksia ja laajentaa sovellusalueita.

