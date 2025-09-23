Sulautettujen järjestelmien kehityksessä törmätään viiteen keskeiseen haasteeseen, esitti CN Roodin uusi maajohtaja Aku Wilenius ECF25-tapahtumassa. Haasteet liittyvät niin tuotteen alkuvaiheen määrittelyyn, laatuun ja valmistettavuuteen kuin markkinanäkökulmiin ja projektinhallintaan.
Uusia järjestelmiä kehitettäessä joutuu ottamaan kantaa uusiin teknologioihin, joita markkinoille on tuotu. – Yhä useammin järjestelmän hankkimisen sijaan ostetaan palvelu, joten täytyy miettiä, miten tuote tuodaan markkinoille ja miten siitä laskutetaan vuosi vuoden jälkeen.
Viisi haastetta sulautetuissa järjestelmissä ovat Wileniuksen mukaan ensinnäkin Minimum Viable Product (MVP). Kehityksen alkuvaiheessa ei tule optimoida kustannuksia, vaan keskittyä nopeaan asiakaspalautteen keruuseen ja joustavuuteen.
Toinen haaste on laadun varmistaminen. Testausta ei kannata automatisoida liian aikaisin, mutta laadun on oltava mukana koko prosessin ajan suunnittelusta tuotantoon. Kolmanneksi nousee valmistettavuus. Tuotteet on suunniteltava koko elinkaari huomioiden – kokoonpano, testattavuus ja huollettavuus ovat avainasemassa.
Tämän jälkeen tulevat mukaan markkinanäkökulmat. Asiakaspalautteen hyödyntäminen ajoissa säästää kalliilta ja vaikeilta muutoksilta myöhemmässä vaiheessa. Oman haasteensa muodostavat henkilöstö ja projektinhallinta. - Realistinen aikataulutus, avoin viestintä ja dokumentoinnin kulttuuri ehkäisevät viivästyksiä ja virheitä monimutkaisissa projekteissa.
Wilenius korosti, että NI:n RIO (Reconfigurable I/O) -alusta auttaa vastaamaan useimpiin näistä haasteista. CompactRIO- ja single-board RIO -ratkaisut yhdistävät reaaliaikaisen Linux-käyttöjärjestelmän, ohjelmoitavat FPGA-piirit ja laajan valikoiman I/O-moduuleja. Ne mahdollistavat nopean prototypoinnin, luotettavan testauksen ja joustavan sovittamisen eri teollisuudenaloille – aina infrastruktuurin kunnonvalvonnasta liikenteen testausjärjestelmiin ja tutkimuskäyttöön.
