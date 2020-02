Suomalainen nanopinnoite mullistaa mikroskoopit

Suomalainen Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta vuonna 2018 ponnistanut startup-yritys aikoo mullistaa lääketieteellisen mikroskopian. Xfold Imaging on kehittänyt mikroskooppien näytelaseihin nanopinnoituksen, jonka ansiosta tavalliset lääketieteelliset mikroskoopit saavuttavat vastaavan tarkkuuden kuin 3-4 nanometrin erotuskykyyn pystyvät supermikroskoopit.

Pinnoitteen avulla tarvitaan merkittävästi vähemmän valotehoa kuvantamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa entistä nopeampaa ja tarkempaa diagnostiikkaa sekä läpimurtoa solututkimuksessa: ensimmäistä kertaa historiassa mikroskoopilla voidaan tutkia eläviä soluja pitkiä ajanjaksoja pinnoitteen käytännössä poistaessa niin kutsutun photo bleaching -ilmiön.

- Photo bleaching -efektin nimellä tunnettu ilmiö johtuu siitä, että mikroskooppien tarvitsema suuri valoteho vie soluilta energiaa käytännössä tappaen tutkittavat solut noin 20-60 mikroskooppikuvan ottamisen jälkeen. Meidän pinnoitteellamme tämä efekti poistuu kokonaan. Ensimmäistä kertaa tieteen historiassa voimme siis seurata soluja mikroskoopilla niin tiheällä kuvantamisvälillä ja käytännössä niin kauan kuin haluamme, kertoo Xfold Imagingnin toimitusjohtaja Timo Jäntti.

Pinnoitteen ominaisuuksiin kuuluu lisäksi, että sen ansiosta näytesolut kasvavat nopeammin, tämä lyhentää esimerkiksi syöpä- tai kolesterolitutkimuksessa diagnoosiin tarvittavaa aikaa.

Pinnoitteella käsitellyt näytelasit käytännössä muuttavat tavalliset laboratoriomikroskoopit korkean erotuskyvyn supermikroskoopeiksi. Tällä on merkitystä esimerkiksi laajoihin epidemioihin liittyvässä diagnostiikassa.

- Eric Betzig sai Nobelin palkinnon kehitettyään superresoluution mikroskoopin 2014. Nyt miljoonia maksavia supermikroskooppeja on maailmassa suhteellisen vähän. Sen sijaan tavallisia laboratoriomikroskooppeja on runsaasti ja esimerkiksi kehitysmaissa laajojen epidemioiden näytteiden tutkiminen on ollut aiemmin pullonkaulana reagoinnissa. Nyt tavallisella laitteistolla päästään tuloksiin, johon aiemmin on vaadittu hyvin varusteltu laboratorio, Jäntti sanoo.

Xfold Imaging on päässyt jopa 400-kertaiseen kuvanlaadun parantamiseen. Yhtiö etsii sijoittajia sekä koneäly- että diagnostiikkakumppaneita viemään innovaatiota kaupallisiin volyymisovelluksiin.

Xfold Imagingnin innovaatio on parhaillaan pilottivaiheen käytössä esimerkiksi Stanfordin, Bostonin, Okinawan ja Ghentin yliopistoissa sekä Suomessa Aalto Yliopistossa sekä Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistoissa.