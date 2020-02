5G-verkkoa on lähes mahdoton salakuunnella

Verkkolaitteiden valmistajilta kysytään nyt palon enemmän haavoittuvuuksin hallinnasta, kävi ilmi Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvatapahtumassa. Nokian turvallisuusjohtaja Petteri Rantasen (kuvassa) mukaan tietoturvavaatimusten määrä kasvoi viime vuonna 80 prosenttia. Samaan aikaan 5G on historian parahiten suojattu verkkotekniikka, muistutti Ericssonin verkkoturvallisuudesta vastaava johtaja Mikko Karikytö.

Rantanen myönsi, etteivät mobiiliverkkojen laitevalmistajat ole olleet kovin hyviä tietoturvakysymyksissä. – Koko alamme on ollut aina enemmän yhteensopivuusvetoista. Operaattorien verkot ovat pitkään olleet eristettyjä, asiakaskohtaisia verkkoja. 5G:n myötä tämä kaikki muuttuu, Rantanen painotti.

Tällä hetkellä laitevalmistajat ovat priorisoineet tuotesuunnittelun turvallisuuden. Tämä ei enää riitä. - Valmistus ja toimitusketju, käyttöönotto sekä ylläpito ja operointi ei ole turvattu.

Nokian ratkaisu tähän on E2E-suojaus eli verkon koko toiminnan turvaaminen päästä-päähän. – Meidän pitää esimerkiksi pystyä luottamaan siihen, että laitteissa käytetty avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat luotettavia. Ja lopulta tärkeintä on toiminnan luotettavuus: mikä operointi pettää, kaikki kaatuu, Rantanen evästi.

Pitkälti samoilla linjoilla oli Ericssonin Karikytö. Hän muistutti, että nykyverkot ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisessä asemassa. Sen takia on monen intresseissä häiritä televerkkoa.

- 5G:n myötä uhat moninkertaistuvat. Tulee enemmän käyttötapauksia, IoT lisää liitäntäpisteitä verkkoon, verkon hallinnan puolelta yritetään päästä hallitsemaan yritysten verkkoja, Karikytö luetteli 5G-ajan uhkia.

Samalla 5G on tähän asti turvallisin verkkotekniikka. Esimerkiksi käyttäjän autentikointi on toteutettu paljon aiempaa varmemmin. – On paljon vaikeampaa väärentää käyttäjä, on lähes mahdotonta kuunnella 5G-liikennettä, kaikki tilaajan tunnistimet on salattu, eikä verkkoon enää kirjauduta tällä informaatiolla, Karikytö vakuutteli.

Ericsson on jo pitkään, vuosista 2012-13 alkaen puhunut verkon luottamuspinosta (trust stack), jossa kaikkien eri tasojen pitää olla luotettuja standardista tuotekehitykseen, verkon käyttöönottoon ja operointiin. Tämä ei tarkoita, etteivätkö operaattorit ja kaikki verkkoa käyttävät voi joutua ongelmiin.

- On edelleen yleistä, ettei tietoturvakäytäntöjä noudateta. Monilla operaattoreilla operointiproseduurit ovat vain excelissä, useilta puuttuu liikenteen jatkuva monitorointi, Karikytö esitteli.

Hänen mukaansa ainoa ongelma on verkon toiminnan automatisointi. Jättimäistä liikennettä ei voi enää valvoa mitenkään muuten. Lisäksi tarvitaan yhteiset standardit tietoturvan varmistamiseksi.