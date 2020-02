Huawei haluaa erottautua myös läppäreissä

Alkavan viikon piti olla todellista uusien tuotteiden tykitystä Barcelonan Mobile World Congressissa, mutta nyt yritykset tekevät julkistuksensa ilman messuja. Huawei aloitti jo eilen julkistamalla uudet Matebook D -kannettavansa. Yritys haluaa erottautua muista myös läppäreissä.

Kannettavissa tietokoneissa erottautuminen on toki hankalaa. Laitteet ovat pitkään olleet samanlaisia, alati ohentuvia ja suorituskyvyltään paranevia tehopaketteja. Huawei on hakenut yksilöllisyyttä muutamalla omalla innovaatiolla.

Matebook D -sarjan virtanäppäin lukee samalla sormenjäljen, joten kirjautuminen koneelle on nopeampaa. Sormenäki tallentuu erilliselle secure-piirille, joten yksityinen data on tallessa, Huawei lupaa.

Prosessoriksi Huawei on D-sarjan kannettaviinsa valinnut AMD:n Ryzen 5 -sarjan suorittimet. Niiden myötä SSD-levyn SATA-väylä on päivittynyt nopeampaan PCIe-väylään, mikä tekee sekä tallennuksesta että datanluvusta nopeampaa. Akut täyttyvät nopeasti 56 watin latausteholla.

Muista poikkeavaa on myös webbikameran piilottaminen yhden ylärivin näppäimen alle. Ratkaisu on kätevä ja samanlaisia innovaatioita toivoisi muiltakin. Toinen muista eroava ratkaisu on kannettavan ja älypuhelimen yhdistäminen Huawei Share -tekniikalla. Siinä älypuhelin tuodaan kannettavan iholle, laitteet yhdistyvät NFC-parituksella, minkä jälkeen puhelin on käytettävissä läppärin ruudulta.

Tämä on erityisen kätevää raskaiden tiedostojen siirrossa. Puhelimen sovellusten käyttö on tietysti helpompaa näppäimistöllä. Toisaalta Huawein uusimmista älypuhelimista puuttuu esimerkiksi Whatsapp-sovellus, jolle on tehty toimivat pääteohjelmat niin Windowsiin kuin MacOS-alustalle.

Sarjassa on kaksi mallia, jossa molemmissa on 8 gigatavun RAM-muisti. 14-tuumaisessa tallennustilaa on 512 gigatavua, jolla laitteen hinnaksi tulee 749 euroa. 15-tuumaisen massamuisti on 256 gigataun kokoinen, mutta hinta on sitten hieman alhaisemi, 699 euroa.

Matebook D -kannettavat ovat hintaansa nähden laadukkaita läppäreitä, jotka toki ovat hieman designiltaan kulmikkaita. Ne muistuttavat muutaman vuoden takaisia Macbook Pro -malleja, siis ajalta, jolloin Macbookit olivat vielä selvästi parasta, mitä rahalla saa.

On tietysti hieman erikoista, että Huawei voi myydä Windows-pohjaisia läppäreitä, muttei Googlen palveluilla varustettuja älypuhelimia. Toisaalta Windows 10:n soveltuminen mihinkään tuottavaan aiheuttaa monessa ristiriitaisia ajatuksia.