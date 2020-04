Huawei ei pian tarvitse Googlea, iso puute paikattu

Huawei on edelleen Yhdysvaltain asettamassa pannassa. Se saattaa päättyä marraskuisten presidentinvaalien jälkeen, sillä demokraattiehdokas Joe Biden halunnee helpottaa Donald Trumpin aloittamaa kauppasotaa. Kokonaan toinen kysymys on se, tarvitseeko Huawei Yhdysvaltoja.

Isoin ongelma Huaweille on ollut Googlen palvelujen puuttuminen sen uusista älypuhelimista. Tämä on kiistatta syönyt yhtiön myyntiä lännessä. Varovaisen arvion mukaan myymättä on jäänyt jopa 50 miljoonaa älypuhelinta.

Huawei on rakentanut massiivisin panostuksin omaa HMS-alustaansa (Huawei Mobile Services), joka käyttäjille näkyy ennen kaikkea AppGallery-sovelluskauppana. Kauppapaikkaa on täydennetty nopeasti ja käytännössä sen kautta voi jo nyt asentaa useimmat suosituista Android-sovelluksista.

Joitakin puutteita on ollut. Näistä tärkeimpiä ovat olleet Youtube ja Maps. Ensimmäisen voi paikata erilaisilla lataussovelluksilla, mutta Maps on ollut hankalampi paikata. Huawei solmi jo TomTomin kanssa yhteistyösopimuksen, mutta nyt karttapalveluongelma on paikattu paremmin.

AppGallerystä voi nimittäin ladata suoraan HERE-sovelluksen, tai Here WeGo -palvelun, kuten sen nimi nykyään kuuluu. HERE on monella tapaa Mapsia parempi sovellus, joka mahdollistaa esimerkiksi paikantamisen pelkän GPS- tai muun signaalin perusteella ilman datayhteyttä.

HERE on tietenkin alun perin Navteqin kehittämä tekniikka, joka oli vuosia Nokian omistuksessa. Vuonna 2015 Nokia myi HERE-paikannuspalvelut saksalaisten autojättien muodostamalle konsortiolle. Nykyisellä HEREllä ei tietenkään ole mitään poliittisia syitä estää käyttöä Huawein puhelimissa, minkä HERE-logon ilmestyminen AppGalleryyn osoittaa.

Niiden sovellusten lista, joka estää kuluttajia hankkimasta Huawein erinomaisia kamerapuhelimia, lyhenee koko ajan. Nyt näyttää siltä, että presidentti Trumpin kauppasaarto johtaa lopulta vain siihen, että moni amerikkalaisyritys menettää merkittävän osan bisneksestään. Huawei on yksi maail an suurimmista komponenttiostajista ja kun se on löytänyt korvaajan amerikkalaiselle komponentille, suunnitteluissa ei mielellään mennä takaisin jenkkikomponenttiin.