DNA selvitti: lähes kaikilla suomalaisilla älypuhelin

Älypuhelimen käyttäjien osuus 16-74-vuotiaista suomalaista hipoo jo sataa prosenttia. Tämä selviää DNA:n Nepa-tutkimuslaitoksella maaliskuun lopulla teettämästä Digitaaliset elämäntavat -kyselytutkimuksta.

Älypuhelimen omistajien määrä on kasvanut jopa viimeisen vuoden aikana. Puhelin on nyt jo 96 prosentilla 16-74-vuotiaista, kun edellisvuonna sellaista käytti 92 prosenttia vastaajista. Älypuhelimet ovat lisääntyneet erityisesti 45-54-vuotiailla – heidän keskuudessaan niiden määrä on noussut vuodessa peräti yhdeksän prosenttiyksikköä.

Yli puolet vastaajista kertoo käyttävänsä YouTubea tai Yle Areenaa puhelimellaan tai tablet-laitteellaan: 71 prosenttia katsoo YouTube-videoita ja 56 prosenttia Yle Areenaa. Vielä suositumpia ovat kartta- ja reittipalvelut, joita käyttää joko puhelimessa tai tablet-laitteella 84 prosenttia vastaajista.

Lähes puolet (46 prosenttia) suomalaisista käyttää myös liikkumista ja terveyttä edistäviä sovelluksia, kuten askelmittareita, urheilu-trackereitä ja unta seuraavia sovelluksia puhelimellaan. Myös mobiilipelit (30 %), valokuvien ja videoiden käsittelyyn tarkoitetut sovellukset (26 %) ja kirjasovellukset (25 %) ovat suosittuja.

Vaikka nuoret ovat innokkaita sovellusten ja somen käyttäjiä, he myös kertovat rajoittaneensa puhelimen parissa viettämäänsä aikaa. 19 prosenttia kaikista vastaajista sanoo rajoittaneensa kännykän parissa viettämäänsä aikaa, 16-24-vuotiaista näin on tehnyt jopa 30 prosenttia.

Puhelimen parissa vietettyä aikaa pyritään rajoittamaan keksimällä muuta tekemistä, mutta myös yksinkertaisesti pistämällä puhelin äänettömälle ainakin osaksi päivästä. 41 prosenttia pitää puhelinta päivittäin äänettömällä, 26 prosenttia pitää puhelinta aina äänettömällä.

Valtaosa vastaajista (79 %) puhuu puhelimeen useimmiten perinteisesti luuri korvalla, seuraavaksi eniten käytetään puhelimen kaiutintoimintoa (11 %) ja kuulokkeita tai korvanappeja (7 %). Sen sijaan vain harva hoitaa puhelut videopuheluina (2 %).

DNA:n kyselyn mukaan valtaosa 16-74-vuotiaista suomalaisista on tottunut hoitamaan asioitaan digitaalisesti. Lähes kaikki vastaajat ovat hoitaneet pankkiasioita netissä (98 %), myös valtion verkkopalveluissa asioiminen (97 %) ja veroasioiden hoitaminen (87%) on siirtynyt digipalveluihin. Lähes puolet vastaajista (42 %) on tehnyt ruokaostoksia verkossa, ja lähes neljännes (23 %) on ostanut ruokaostokset ja reseptit verkosta valmiina pakettina. Näissä luvuissa on huomioitu kaikki vastaajat, jotka ovat käyttäneet palveluita kahden viime vuoden aikana usein, joskus tai harvoin.