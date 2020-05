Asiakastieto kertoi tänään, että se rakensi uuden tilitietopalvelunsa avoimilla ohjelmistoilla yhdessä Red Hatin kanssa. Projekti kuvaa hyvin vanhojen järjestelmien tuomia haasteita. Red Hatin pilviratkaisuja myyvän Matti Niemisen mukaan avoimet ohjelmistot osoittivat tässäkin projektissa vahvuutensa.

Asiakastieto Group ilmoittaa käyttävänsä Red Hatin ratkaisuja rakentaessaan Account Insight -tilitietopalveluaan, joka hyödyntää avointa pankkitoiminta-alustaa. Palvelukehitys nopeutuu Red Hat OpenShift -ohjelmistolla ja Red Hat Integration -ohjelmiston avulla Asiakastieto hallinnoi keskitetyn datan jakamista yritysasiakkailleen.

Signaalin lentoaikaa mittaamalla voidaan määrittää esineiden etäisyys hyvin tarkasti. Älypuhelimissa käytettäviä antureita valmistavat monet ja nyt STMicroelectronics on esitellyt näiden ToF-anturiensa FlightSense-sarjaan uutuuden, joka pystyy samanaikaisesti mittaamaan etäisyyden useisiin objekteihin.

F-Securen tutkimukset osoittavat, että maailman suurimpien matkapuhelinmyyjien Android-laitteet kärsivät maakohtaisista tietoturvaongelmista. Merkittävää on se, että maailmanlaajuisesti myytävien laitteiden turvallisuus tarjoaa erilaisia tietoturvatasoja kuluttajille maasta riippuen.

Huawei sanoo kehittäneensä uuden, tehokkaamman tekniikan 5G-tukiasemien antenniratkaisuihin. CableFree-tekniikan avulla tukiasemista saadaan kompaktimpia, radioiden säteilytehokkuus paranee ja tehokapasiteetti kasvaa.

Ruotsi on siirtynyt virallisesti 5G-aikaan, kun Tele2 on ensimmäisenä operaattorina käynnistänyt kaupallisen 5G-verkkonsa Tukholman keskustassa. Tele2:lla on 80 megahertsin siivu C-kaistoilla.

Huawei kertoo, että sen AppGallery-sovelluskaupasta löytyy nyt ensimmäinen maksusovellus SmartumPay. Smartumin mukaan sovellus kehitettiin julkaisukuntoon vain kolmessa viikossa.

LiDAR eli optinen tutka on tärkeä laite monissa sovelluksissa, eikä vähiten tulevissa robottiautoissa. Ranskalaistutkijat ovat nyt kehittäneet fotonipiireillä toimivan LiDARin, joka on merkittävästi nykyisiä nopeampi.

IT-palveluyhtiö CGI laajentaa CloudOps-palveluverkostoaan ja rekrytoi uuteen, Lahteen juuri avattuun osaamiskeskukseen ensimmäisessä vaiheessa 30 uutta työntekijää. Osaamiskeskus erikoistuu tuottamaan pilviteknologiaan ja sen turvalliseen hyödyntämiseen liittyviä palveluja, joiden kysyntä jatkaa kasvuaan myös Suomessa.

Tilastojen mukaan tuhannessa rivissä ohjelmakoodia on keskimäärin 15-50 virhettä eli bugia. Tuotekehityspalveluja tarjoava Altran on kehittänyt työkalun, joka löytää bugit koodista koneoppimismallien avulla.