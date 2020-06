Kommentti: Läppäristä tulee yllättäen kiinnostava laite

Viisi vuotta sitten moni ennusti jo tietokoneen kuolemaa. Paljon huonoja merkkejä olikin ilmassa: myynti laski rajusti, Sony luopui suositusta Vaio-brändistään, yhä useampi osti tabletin. Nyt yhtäkkiä läppäristä onkin tullut kiinnostava laite, mutta miksi?

Käänne tapahtui oikeastaan viime vuonna, kun laitemyynti lähti monien yllätykseksi kasvuun. Nyt koko PC- ja tablettimarkkina on 232 miljardia dollaria. Ja tabletin osuus kutistuu samalla, kun ns. ultrakevyiden määrä kasvaa. Jo nyt lähes puolet koneista on ultrakevyitä. Kuten Samsungin tänään julkistamat Galaxy Book -uutuudet.

Useimmat tabletteja käyttäneet tietävät, että vaikka se sopii powerpointin pyörittämiseen, oikeaan tuottavaan työhön tarvitaan edelleen näppäimistöjä. Ja hiirtä tai piirtokynää. Loppukeväästä markkinoille tulleet mielenkiintoiset läppärit vastaavat moneen huutoon.

Nykyläppärit ovat tehokkaita, kevyitä, näyttötekniikaltaan erinomaisia ja nopeilla liitännöillä varustettuja. Lisäksi koneissa on uusia innovaatioita, jotka ovat oikeasti mielenkiintoisia. Samsungin Galaxy Book -sarjan koneista löytyy lataava kosketusalustasta, jonka päällä voi ladata Qi-yhteensopivia laitteita.

Kuukausi sitten Huawei esitteli puolestaan Matebook X Pro -koneen, joka yrittää viedä premium-koneiden ykköspaikkaa Applen Macbook Prolta. Siinäkin on uusia innovaatioita, kuten Huawei Share -tekniikka, jolla koneen ja Huawein älypuhelimen sisällöt voi jakaa langattomasti. Samsungilla on vähän vastaava tekniikka, mutta DeX vaatii vielä kaapelin kaiken toiminnallisuuden saamiseksi.

Merkit ovat hyviä. Kannettava tietokone on pysynyt laitteena hyvin staattisena vuosikausia. Tämä tylsyys selittää varmasti pitkälti myös 5-6 vuoden takaista markkinapudotusta. Uusien innovaatioiden myötä voidaan ehkä puhua jopa läppärin vastaiskusta.

Pohjoismaissa myydään noin 3,8 miljoonaa läppäriä vuodessa, joten markkina kiinnostaa valmistajia. Kysyntää lisää koronapandemian vauhdittama kotitoimistojen varustaminen. Innovatiivisuus näyttää kuitenkin vaativan muskeleita ja jopa omien komponenttien valmistusta. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten Dell ja Lenovo vastaavat uusiin haasteisiin.

Samsungin paluu kisaan on hieno asia. Yhtiö on aina osannut tehdä läppäreitä. Itsellä on kotona yksi reilun viiden vuoden ikäinen 9-series-malli ja se on edelleen raudaltaan käypää moneen tehtävään. Ainoa moitteen kohta löytyy käyttöjärjestelmästä. Windowsia voisi kuvailla vanhalla sanonnalla: vaikka paremmaksi se muuttuu, silti hyväksi ei milloinkaan.