Kuinka voimme suojata viestintää salakuuntelulta, jos emme luota prosessissa käytettyihin laitteisiin? Tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä kvanttisalauksen tutkimuksessa. Baselin yliopiston ja ETH Zürichin tutkijat ovat nyt kehittäneet tietoliikenneprotokollan, joka takaa sataprosenttisen yksityisyyden.

Tietokoneet yleensä tallentavat ja käsittelevät tietoja erillään. Mutta nyt ETH Zürichin ja Paul Scherrer -instituutin tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka sallii loogisten toimintojen suorittamisen suoraan muistielementin sisällä.

Sulautettuja ratkaisuja kehittävä congatec on esitellyt uuden tuotantovalmiin paketin seuraavan sukupolven konenäkösovelluksiin. COM Express Type 6 -korttiin pohjaavassa järjestelmässä eri konenäkösovelluksia ajetaan erillisissä virtuaalikoneissa. congatec on kehittänyt ratkaisun yhdessä Intelin ja Real-Time Systemsin kanssa. Intel on myös hyväksynyt kokonaisuuden Intel IoT RFP (Ready for Production) -paketiksi.

Rohde & Schwarz on koonnut yhteen kaikki Pohjoismaissa esittelykäytössä olleet demotestilaitteensa. Mikäli tarvetta uudelle tehokkaalle mittausraudalle on, listalta voi hyvin löytyä juuri sopiva laite.

Huawei aloitti tutkimustoiminnan Suomessa jo vuonna 2012. Ensimmäiseksi taloon palkattu Mikko Terho johtaa toimintaa edelleen. Hänen mukaansa Suomen tutkimuskeskusten rooli ei ole millään tavalla uhattuna. – Täällä kehittämiämme ratkaisuja tarvitaan laitteissa myös Kiinan markkinoilla, Terho sanoo.

Huawei haluaa kasvaa kolmanneksi suureksi mobiiliekosysteemiksi. HMS-alustalle sovelluksia kehittää 1,4 miljoonaa koodaajaa. Suomessa kiitosta saa erityisesti tekninen tuki, mitä sovelluksen vieminen AppGalleryyn vaatii.

Nokia laajentaa 5G-piirisarjojensa eli ReefShark-piirien kumppanien verkostoa. Intelin ja Marvellin rinnalle tulee nyt Broadcom. Broadcom tunnetaan erittäin osaavana langattomien piirien kehittäjänä. Nokian Suomen maajohtajan Tommi Uiton mukaan tavoitteena on, että ReefShark-piirisarjat tuovat markkinoiden parhaan suoritiskyvyn sen operaattoriasiakkaille.

Kiinan 5G-markkinat ovat selvästi maailman suurimmat. Viime aikoina Nokialla on ollut suuria ongelmia kiinalaisoperaattoreiden kanssa, mutta nyt on toivottavasti valoa tunnelin päässä. Nokia rakentaa noin 10 prosenttia China Unicomin 5G-verkon core-osuudesta.

Tablettimarkkina tuntuu jämähtäneen. Laitemyynti ei käytännössä kasva eivätkä Android-tabletit pysty uhkaamaan Applen iPadien sujuvuutta ja käyttökokemusta. Nyt Huawei yrittää vaikea temppua kesäkuun alussa myyntiin tulleella MatePad Pro -lippulaivamallillaan.

Komponentteja verkossa myyvä Digi-Key Electronics on laajentanut IoT-kehittäjien työkalutarjontaa. Jakelija on sopinut yhteistyöstä Truphonen kanssa ja myy jatkossa Truphonen kaikkialla toimivaa SIM-korttia kehittäjille.