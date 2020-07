Nokia avaa datakeskuksen Linuxilla

Nokia esitteli eilen illalla datakeskusratkaisun, joka lpaa tuoda operaattoreille lisää joustavuutta omien laitteidensa ja liikenteensä seuraamiseen ja hallinnointiin. Ratkaisun ytimessä on täysin avoin Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, kertoi yhtiön IP- ja optisten verkkojen ryhmän johtaja Basil Atwan.

Atwanin mukaan datakeskukset nojaavat edelleen tekniikkaan, joka kehitettiin yli 10 vuotta sitten. - Järjestelmät ovat suljettuja ja pääsy resursseihin on rajoitettu. Tämän takia dataoperaattorit ovat kehittäneet omia sovelluksiaan, joiden avulla voidaan seurata liikennettä ja monitoroida toimintaa.

Atwanin mukaan tämä tekniikka ei sovi nykypäivään. Modernin kytkimen pitää olla suorituskykyinen, laajasti skaalautuva protokollien suhteen ja ennen kaikkea täysin avoin, Atwan painotti.

Nokian uusi ratkaisu on ns. kolmannen polven datakeskusratkaisu. Sen ytimessä on SR Linux -käyttöjärjestelmä (Service Router Linux), johon voidaan tuoda kolmansien osapuolten sovelluksia. NetOps-työkalujen sovelluskehitykseen Nokia tarjoaa FSP-työkalupakettia (fabric services platform), jolla voidaan kehittää toiminta- ja automaatiosovelluksia.

Nokian käyttöjärjestelmä on mallipohjainen. Sovelluksia ei käännetä, alusta sisältää kaikki mahdolliset protokollapinot standardin kernelin päällä. – Sovellusten koodaaminen voidaan tehdä millä kielellä tahansa. Operaattori voi käyttää Nokian valmiita sovelluksia, itse tehtyjä tai kolmansien osapuolten sovelluksia, Atwan korosti.

Hänen mukaansa uuden alustan tarkoitus on mullistaa se, miten datakeskusten mikropalveluarkkitehtuuri on toteutettu. Koko ratkaisu nojaa avoimuuteen. Sovelluksia voi asentaa normaaliin linux-tyyliin ja ne voivat olla paketoituja miten vain (myös konttipohjaisina). Operaattorin käytössä on lisäksi yksinkertainen komentorivipohjainen menetelmä, jolla uusi sovelluksia voidaan kutsua.

Avointakin datakeskusta pitää ajaa suorituskykyisillä laitteilla ja tähän Nokia esitteli eilen kaksi datakeskusreititintä: 7250 IXR ja 7220 IXR. Nokian uutta alustaa on kehitetty yhteistyössä sekä pilvipalvelujen että laitevalmistajien kanssa. Mukana on ollut esimerkiksi Apple, joka aikoo ottaa SR Linuxin käyttöön omissa konesaleissaan.