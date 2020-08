University College London tutkijat ovat rikkoneet edellisen maailmanennätyksen tiedonsiirrossa. Tutkijat onnistuivat siirtämään dataa optisessa kuidussa peräti 178 terabitin sekuntinopeudella. Lukema on viidenneksen aiempaa ennätystä parempi.

Suomalainen Varjo tunnetaan jo laajalti maailman parhaimpien virtuaalilasien kehittäjänä. Yhtiö sai juuri valmiiksi C-rahoituskierroksen, jonka jälkeen pääomaa on kerätty jo yli 100 miljoonaa euroa. Sen turvin Varjo haluaa kasvaa kansainvälisesti.

IoT-verkoissa solmut tai päätelaitteet ovat tyypillisesti keräämässä erilaista dataa joko laitteista tai ympäristöstä. Usein ne sijaitsevat kohteissa, joihin voi olla hankala päästä. Amerikkalainen startup Everactive on ratkaissut ongelman elegantisti: jätetään paristot pois.

Raspberry Pi on rakentelijoiden ja kehittäjien suosima kortti myös sen takia, että siihen on helppo lisätä toimintoja erilaisten lisäosien avulla. Farnell on nyt lisännyt korttien lisälaitevalikoimaa esimerkiksi uusilla HAT-lisäkorteilla eli hatuilla.

Huaweilla on oma 1+8+N -visionsa, jossa 1 viittaa älypuhelimeen, 8 esimerkiksi tablettiin, läppäriin, televisioon ja N kaikkiin muhin laitteisiin kuten IoT-laitteisiin ja verkkoon. Nyt vision 8-osuus on saamassa uuden jäsenen. Gizchina-sivuston mukaan Huawei valmistelee ensimmäistä pöytätietokonetta.

Tektronix on julkaissut 4 uutta suoristuskykyistä ja edullista perusoskilloskooppia. TBS1000C-sarjan testerit on suunnattu yleiseen peruskäyttöön sekä oppilaitoksille.

Reaaliaikaisia BLE- eli Bluetooth Low Energy -tekniikkaan pohjautuvia paikannusjärjestelmiä kehittävä Quuppa on saanut historiansa ensimmäisellä rahoituskierroksella 20 miljoonaa euroa kasvupääomaa. Pääoman turvin yritys laajentaa vankasti kansainvälisille markkinoille.

Eurooppalaiset puolijohteiden jakelijat kirjasivat toisella neljänneksellä 1,82 miljardin dollarin liikevaihdon. Summa on 20,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Syyllistä ei tarvitse kaukaa hakea, sillä DMASS-järjestön mukaan lasku on koronapandemian syytä.

Nokia on käynyt pidemmän aikaa oikeuskiistaa autonvalmistaja Daimlerin kanssa LTE-tekniikan käytöstä yhtiön automalleissa. Nyt Mannheimin alueoikeus on päättänyt, että Daimler joutuu ostamaan Nokialta tiettyjä LTE-tekniikan lisenssejä, kertoo GSMA-järjestön Mobile World Live -uutissivusto.

Lucid Motors on uusi autonvalmistaja, joka on parin viikon kuluttua julkistamassa ensimmäistä malliaan. Nyt yritys hehkuttaa pikalataustekniikallaan, jolla 483 kilometrin toimintasäde saavutetaan vain 20 minuutin latauksella. Syyskuun 9. päivänä julkistettavasta Lucid Airista on näin tulossa markkinoiden nopeimmin ladattava sähköajoneuvo.