Samsung Galaxy Z Fold2 on mekaaninen taidonnäyte

Galaxy Z Fold2 on Samsungin kolmas taipuva puhelin. Siinä Samsung on pyrkinyt kehittämään konseptia pidemmälle sekä ensimmäisen polven Fold-käyttäjätutkimusten että laitteen saamien arvioiden perusteella. Tuloksena on laite, joka näyttää valmiimmalta.

Taipuvan älypuhelimen kohdalla valmistajalla on tällä hetkellä kolme isoa kysymystä: miten rakentaa saranamekanismi, miten näyttö reagoi taivuttelemiseen ja miten käyttöjärjestelmä laaditaan sellaiseksi, että isosta näytöstä otetaan mahdollisimman paljon irti mahdollisimman sujuvasti.

Näihin kaikkiin Galaxy Z Fold2 on paras vastaus, johon Samsung juuri tällä hetkellä kykenee. Laite muistuttaa älypuhelinmoodissa uutta Note 20 -mallia. Kameroita on yhteensä viisi: takana kolme (3x12mp) sekä edessä 10 megapikselin kamera ruutuun poratun reiän takana. Viides kamera on samanlainen etukameraratkaisu, kun laite on avattu tablettimoodiin.

Ensimmäisen polven Fold-laitteessa oli isoja ongelmia saranamekanismin kanssa. Nyt Samsung on tehnyt valtavasti tutkimustyötä ratkaistakseen ongelmat. Saranaan on tuotu alle millimetrin mittaisista kuituharjaksista koostuva sweeper-tekniikka. Se on suunniteltu kestämään 200 tuhatta avaamista 5 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa 100 avaamista päivässä.

Sarana koostuu yli 60 komponentista, joiden variaatioon elastisuuden piti pystyä vastaamaan. Samsungin mekaanisten suunnittelijoiden mukaan rakenteen pitää lisäksi olla pienikokoinen. Yhtiöllä oli kaikkiaan 98 erilaista ideaa toteutukseen, joista yksikään ei toiminut. Lopulta idea sweeperiin tuli imurin suulakkeesta, kehittäjät kertovat.

Näytön lisäksi tärkeää taipuvassa laitteessa on käyttöliittymän sovittautuminen eri käyttötapoihin ja moniajoon. Kehittäessään Fold2:n moniajoa Samsung haastatteli ensimmäisen polven laitteen käyttäjiä, ja sen perusteella 70 prosenttia käytti vähemmän tablettia puhelimen ostamisen jälkeen. Fold siis korvaa useimmilla tabletin.

Käytettävyyden parantaminen on ollut iso osakäyttöliittymän kehitystä ja nyt käyttäjät voivat valita kahdesta erilaisesta tavasta esittää sovelluksen informaatio. Toista voisi kutsua tablettinäytöksi ja toista puhelinnäytöksi. Samsungin mukaan valtaosa käytti ensimmäisen polven Foldissa peruskäyttöliittymää, mutta 23 prosenttia eli lähes joka neljäs halusi nähdä ruudullaan enemmän informaatiota.

Päänäytössä reunavalikko on kontekstisidonnainen eli riippuen siitä, mitä pääruudulla näkyy, reunasta aukeaa erilaisia vaihtoehtoja. Sovellusten välillä voidaan vetää ja pudottaa objekteja ikkunoiden välillä, kunhan sovellukset ovat keskenään yhteensopivia. Myös kuvaruutukaappaukset on laitettu uusiksi: laite ottaa erillinen kaappauksen jokaisesta näytöllä auki olevasta sovelluksesta ja käyttäjä voi valita, minkä kuvista liittää haluamaansa sovellukseen.

Raudaltaan uutuus on parasta, mitä rahalla saa. Prosessori on Snapdragon 865+, laite toimii 5G-verkoissa kaikkialla ja muistia on 12 gigatavua (tallennustilaa 256 gigatavua). Akun kapasiteetti on 4500 milliampeerituntia, jonka luvataan riittävän koko päiväksi. Galaxy Z Fold2 tulee Suomessa myyntiin 18. syyskuuta. Hintaa laitteella on massiiviset 2099 euroa.