Koronan seuraukset: päästöt laskeneet 7 prosenttia

Koronapandemialla on ollut valtavia vaikutuksia maailman energiataloudelle. Energiankäyttö on vähentynyt noin 5 prosenttia ja investoinnit noin 20 prosenttia, eikä vastaavaa ole nähty toisen maailmansodan jälkeen. Samaan aikaan maailmanlaajuisten päästöjen määrä on pienentynyt noin 7 prosenttia.

Luvut kävivät ilmi kansainvälisen energiajärjestön eli IEA:n pääjohtaja Fatih Birolin puheessa nestekaasualan virtuaalisessa e-LPG-viikon avajaistapahtumassa Lontoossa. Tohtori Birolin mukaan päästöjen vähentyminen ei ole välttämättä ole hyvä uutinen.

- Tämä lasku päästöissä ei tapahdu oikean energiapolitiikan tai uuden tekniikan takia. Tämä tapahtuu maailman taloudellisen romahduksen takia. Matala talouskasvu ei ole vähäpäästöinen strategia, ja jos hallitukset eivät toteuta oikeita toimenpiteitä päästöjen laskemiseksi, kun maailmantalous elpyy, päästöt palaavat edelliselle tasolle, Birol sanoi.

Maailmalla vaarallisten polttoaineiden käyttö on erittäin yleistä. Birolin mukaan noin 2,6 miljardilla ihmisellä ei ole mahdollisuutta puhtaaseen ruoanlaittoon. - Ruoanlaittoon he käyttävät hiiltä, kerosiinia, maatalousjätettä ja eläinjätettä tietyissä tapauksissa.

WHO arvioi, että lähes neljä miljoonaa ihmistä kuolee ennenaikaisesti vuosittain saastuneeseen kotitalouksien ilmaan johtuviin sairauksiin. Nestekaasu on tärkeä ja välitön ratkaisu tähän ongelmaan, joka paitsi parantaa ilmanlaatua myös alentaa maailmanlaajuisia hiilidioksidipäästöjä, lopettaa metsien häviämisen lisääntymisen ja parantaa naisten ja lasten elämää.

e-LPG-viikko on viikon mittainen virtuaalitapahtuma, jonka järjestää Maailman nestekaasuyhdistys. Tapahtuma tarjoaa tärkeän foorumin alan asiantuntijoille ja johtajille energiaratkaisuista keskusteluun.

Kuva: Unsplash