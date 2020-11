Forecan sovellus tuli Huawein AppGalleryyn

Huawein oma sovelluskauppa AppGallery on kasvattanut jälleen tarjontaansa yhdellä suomalaisella kärkisovelluksella. Nyt AppGalleryyn on saapunut maailmanlaajuisesti ladattavaksi sääpalvelu Foreca. Huawei-käyttäjillä on tästä päivästä alkaen mahdollisuus ladata suomalainen Foreca-sovellus Huawein omasta sovelluskaupasta AppGallerysta.

Suomalaisten lisäksi Forecan sääpalveluja hyödynnetään paljon myös ulkomailla. Käyttäjiä on kymmeniä miljoonia, minkä lisäksi Foreca tuottaa säätietoja mediataloille ja sovelluskehittäjille.

Forecan kaupallisen johtajan Tuomas Reivisen mukaan esimerkiksi lukuisat mediatalot ja sovelluskehittäjät niin Suomessa kuin maailmalla ovat lisensoineet Forecan säärajapinnat ja tuottaneet oman sääpalvelunsa kuluttajille hyödyntämällä Forecan vuosikymmenten kokemusta ja ennustamisen laatua.

- Forecan sääsovellus on sovitettu aina kuhunkin käyttöjärjestelmään sopivalla tavalla, ja puhelinten kehittyessä myös sovellus on vuosien myötä kehittynyt hyödyntämään puhelinten kasvanutta tehoa, näyttökokoa ja käyttötapoja. Esimerkiksi sovelluksemme tykätyin ominaisuus sadetutka, ja erityisesti sen sisältämä tutkaennuste, on ottanut viimeisen vuoden aikana huiman teknologisen harppauksen eteenpäin, kun olemme alkaneet toimittaa vektorimuotoisia sääkarttoja, joiden avulla voimme näyttää sadealueet todella tarkasti, Reivinen kertoo.

Hänen mukaansa mikään muu säätalo maailmassa ei pysty vielä toimittamaan vektorimuotoisia sääkarttoja. Teknologiaa tosin hyödyntävät yhtiön asiakkaat Forecan Weather API -säärajapinnan kautta.

Reivisen mukaan sovellus oli tuotu AppGalleryyn jo aiemmin, mutta Huawein uusimpia laitteita ajatellen siihen täytyi tehdä hieman yhteensovitustyötä. -- Saimme Huaweilta arvion siitä, mitä asioita muutostyö vaatii ja kuinka kauan sen työn tekeminen kestäisi. Päädyimme myös itse vastaavanlaiseen arvioon, joten oli helppo tehdä päätös projektin aloittamisesta, Reivinen kertoo.

Foreca-sovelluksen ohjelmointiprosessi sen muuntamisesta AppGalleryyn sopivaksi toteutettiin React Native -ohjelmointialustaa käyttäen. Valmiina saatavilla olleet React Native -kirjastot nopeuttivat integraatiotyötä huomattavasti. Muuntamistyön Forecan päässä toteutti yksi ohjelmistokehittäjä. Projekti kesti kokonaisuudessaan aloituksesta valmistumiseen noin kuukauden, mutta varsinainen työ vei aikaa vain reilun viikon verran.

- Pysyimme myös hyvin Huawein arvioimassa aikataulussa, koska Huawein yhdyshenkilö reagoi esittämiimme teknisiin kysymyksiin nopeasti, eikä ongelmakohtiin tarvinnut siten jäädä jumittamaan. Vaikka aluksi oli paljon epävarmuutta asioista, niin loppujen lopuksi varsinainen toteutus sujui varsin nopeasti, Reivinen kiittelee.

Huawei on kuluneena vuonna keskittynyt kehittämään ja rakentamaan paitsi omaa Huawei Mobile Services -ekosysteemiään, myös omaa sovelluskauppaansa. Huhtikuussa 2018 lanseerattu AppGallery on saatavilla 170 maassa ja sillä on jo yli 400 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää globaalisti. AppGalleryyn sovelluksia koodaa maailmanlaajuisesti 2 miljoonaa rekisteröitynyttä sovelluskehittäjää.