Qualcomm ja Ericsson ilmoittavat testanneensa ensimmäisenä Euroopassa millimetriaalloilla toimivaa kannettavaa 5G-tietokonetta. Moskovassa järjestetyssä it-alan näyttelyssä esillä oli läppäri, joka toimi laboratorioympäristössä. Compal-tietokoneeseen oli integroitu Qualcommin Snapdragon 8cx 5G -alustan ja Snapdragon X55 -modeemi. Läppäri oli liitetty Ericssonin testiverkkoon, joka perustui Cloud Core -osaan sekä AIR 1281- ja AIR 5331 -tukiasemiin.

Siemensiin kuuluva EDA-talo Mentor Graphics on liittynyt eurooppalaiseen Nano2022-tutkimushankkeeseen. Sen sisällä yhtiö aikoo yhdessä STMicroelectronicsin kanssa kehittää koneoppimista hyödyntävää piirien verifioinnin tekniikkaa.

Amerikkalainen Menlo Micro ilmoittaa saaneen tuotantoon MEMS-pohjaisen RF-kytkimensä, joka lupaa suuria tehoja, pieniä häviöitä ja viriteltävyyden mobiiliverkkojen tukiasemiin. MM5130-piiri sopii esimerkiksi säteenmuodostusantenneihin erilaisissa kaupallisissa ja militaariverkoissa 5G-verkoista lähtien.

Pickering Interfaces on esitellyt uuden PXI-pohjaisen moduulin, jolla voidaan simuloida teollisuuden ohjaussovellusten antureita. Kortilla onnistuu testaaminen 4-20 milliampeerin virtasilmukoilla.

Autoissa on jatkuvasti kasvava kysyntä CAN-verkolle esimerkiksi kuljettajaa avustavien ADAS-järjestelmien yleistyessä. Microchip on nyt esitellyt ensimmäisen 8-bittisen mikro-ohjainperheen CAN-verkoille. Piirien avulla voi lisätä järjestelmäkapasiteettia joustavilla ja helppokäyttöisillä CIP-oheislaitteilla.

AMD on esitellyt uuden kiihdytinkortin datakeskusten palvelimiin. Instinct MI100 -kiihdytin perustuu maailman nopeimpaan näytönohjainpiiriin. Samalla se on ensimmäinen x86-arkkitehtuuriin perustuva grafiikkaprosessori, joka ylittää 10 teraflopsin suorituskyvyn.

Ammattielektroniikan tärkein messutapahtuma on joka toinen vuosi järjestettävä Electronica Münchenissä. Viime viikolla messut järjestettiin virtuaalisesti ja lukujen perusteella virtuaalinen ei pärjää reaaliselle.

Kun valtaosa nettiyhteyksistä alkaa tai päättyy wifi-tekniikalla, pitäisi Euroopan nopeasti vapauttaa kuuden gigahertsin alueelta lisää taajuuksia vapaaseen käyttöön. Näin katsoo wifi-tekniikan käyttöä edistävä DSA-järjestö (Dynamic Spectrum Alliance).

VMware on teettänyt tutkimuksen, jonka mukaan koronapandemian takia laajamittaisesti alkanut etätyönteko on tullut jäädäkseen. Samalla tämän vuoden kokemukset ovat paljastaneet ne puutteet, joita yritysten IT-järjestelmissä on.

Suomessa on tehty 5G-verkkojen uusi nopeusennätys kaupallisilla laitteilla. Elisan 26 gigahertsin testiverkossa siirrettiin dataa peräti yli 8 gigabitin sekuntinopeudella. Ennätyksestä kertoivat tänään Elisan Sami Komulainen, Nokian Tommi Uitto ja Qualcommin EMEA-alueen johtaja Enrico Salvatore.