Ericssonin toimitusjohtaja ei pidä Ruotsin Huawei-päätöksestä

Huawein verkkoliiketoiminta on nyt suurten haasteiden edessä. Paine jopa poistaa kiinalaisvalmistajan laitteet eurooppalaisista verkoista kasvaa koko ajan. Viimeksi paineella antoi periksi Ruotsi, jonka päätöstä tosin väännetään nyt oikeusasteissa. Ericssonin pääjohtaja ei pidä siitä, miten Huaweita on kohdeltu.

Börje Ekholm sanoo Financial Timesin haastattelussa, että Huawein vastaiset toimet heikentävät vapaata kilpailua ja kauppaa. Tällainen menettely myös johtaa viivästymiseen uuden tekniikan käyttöönotossa, Ekholm varoittaa.

Ruotsin televiranomainen PTS teki päätöksensä 5G-taajuushuutokauppaan osallistuvien operaattorin sallituista laitetoimittajista armeijan ja turvallisuuspalvelu Säpon suositusten perusteella. Säpo syytti suoraan Kiinaa laajasta vakoilusta ja teknologiavarkauksista.

Ekholmin mukaan on tärkeää, että tämäntyyppisiä päätöksiä tarkistetaan. – Ericsson ja Ruotsi on rakennettu vapaan kaupan päälle. Minun näkökulmastani on tärkeää, että meillä on avoimet markkinat ja vapaa kilpailu, Ekholm sanoo FT:n haastattelussa.

Ruotsin päätös kieltää Huawein laitteiden käyttö 5G-verkoisa poikkesi kaikista aiemmista, koska se perusteltiin niin suorasanaisesti vakoilulla ja datan lähettämisellä Kiinan valtion käyttöön. Muut maat, kuten Iso-Britannia ovat viitanneet vain epäsuorasti ”kansalliseen turvallisuuteen”.

Ekholm kertoi ymmärtävänsä, että matkaviestinverkot ovat kansallisen turvallisuuden kysymys. PTS:N päätös kuitenkin poikkeaa EU:ssa määritellyistä ohjeista turvallisten 5G-verkkojen rakentamisesta. Tämä kehys (framework) julkistettiin alkuvuodesta ja sen tarkoituksena on varmistaa, että verkot ovat turvallisia myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. EU:n ohjeissa ei vaadita minkään toimittajan laitteista luopumista.

Ekholmin sanoja on tulkittu varovaisuudeksi. Ericssonilla on merkittävää liiketoimintaa Kiinassa ja erottautuminen PTS:n päätöksenä on nähty sen hauksi varjella omia bisneksiään Kiinan markkinoilla. Ekholm itse puhuu vapaan kilpailun puolesta.

- Uskon, että kilpailu tekee meistä pitkällä aikavälillä paremman yrityksen. Se voi olla tuskallista lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä se ajaa meitä olemaan innovatiivisempia ja tekemään parempia tuotteita asiakkaillemme, hän sanoo FT:ssa.